Llama IMSS a prevenir golpe de calor ante altas temperaturas

El especialista recomendó usar ropa ligera, de colores claros y de manga larga, además de sombrero, gorra o sombrilla, lentes de sol y protector solar.

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas exhortó a la población a reforzar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud por golpe de calor, ante las altas temperaturas que se registran en la entidad.

El jefe de Prestaciones Médicas del IMSS en el estado, Antonio Torres Morales, advirtió que es fundamental evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, periodo de mayor radiación solar, así como incrementar el consumo de agua simple, con un mínimo de dos litros al día, incluso sin sensación de sed.

El especialista recomendó usar ropa ligera, de colores claros y de manga larga, además de sombrero, gorra o sombrilla, lentes de sol y protector solar. También pidió evitar actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor calor y permanecer en espacios ventilados.

Señaló que los grupos más vulnerables son los bebés, en especial lactantes y menores de cinco años, así como los adultos mayores, debido a que sus mecanismos de regulación de la temperatura corporal no funcionan de manera óptima.

Explicó que el golpe de calor se presenta de forma súbita por la elevación de la temperatura corporal derivada de la exposición a altas temperaturas o actividad física intensa, lo que compromete funciones vitales al impedir que el organismo regule su temperatura. Entre los síntomas destacan mareo, sudoración excesiva o piel seca y enrojecida, temperatura de 39 a 41 grados Celsius, pulso débil, dolor de cabeza y alteraciones del estado de conciencia.

Ante un caso, recomendó retirar a la persona del sitio, llevarla a un lugar fresco y ventilado, mantener la vía aérea despejada, aplicar fomentos con agua fría, aflojar la ropa y acudir de inmediato a los servicios de emergencia o al área de Urgencias del IMSS.

También subrayó la importancia de mantener la lactancia materna en bebés y asegurar la hidratación constante en niños y adultos mayores como medida preventiva fundamental.