Refuerzan vigilancia sanitaria en CDMX tras detectar gusano barrenador en un perro

Se integraron distintas unidades de atención para fortalecer la respuesta ante posibles nuevos reportes, cubriendo áreas de epidemiología, diagnóstico, cuarentena, administración y comunicación

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) informó este miércoles que reforzó el monitoreo sanitario en territorio ante el primer caso de gusano barrenador en un perro.

La dependencia indicó que se integraron distintas unidades de atención para fortalecer la respuesta ante posibles nuevos reportes, cubriendo áreas de epidemiología, diagnóstico, cuarentena, administración y comunicación. También se puso en coordinación con las alcaldías del sur para coordinar medidas.

Primer caso ‘aislado’

Además de investigación de campo, toma de muestras, seguimiento epidemiológico y difusión preventiva.

Con el objetivo de actuar de manera oportuna y reforzar el monitoreo sanitario en territorio y vigilancia epidemiológica, indicó en un comunicado difundido la mañana de este miércoles. La Sedema indicó que se trata de un “primer caso aislado”.

“De acuerdo con la información emitida por SENASICA, el caso fue identificado oportunamente en un canino atendido en una clínica veterinaria ubicada en la alcaldía Tlalpan, donde se detectó una herida con presencia de miasis severa. A partir de este hallazgo, las autoridades federales activaron los protocolos correspondientes de respuesta sanitaria y vigilancia epidemiológica”, agregó.

La dependencia indicó que se coordina con autoridades federales para implementar las medidas sanitarias.

“El Gobierno de la Ciudad de México participa en las acciones de coordinación interinstitucional y vigilancia epidemiológica implementadas ante el primer caso aislado de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) registrado en la capital del país”, acotó.

Acciones de seguimiento

En el marco de una reunión de coordinación convocada por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA), autoridades federales y locales definieron acciones de seguimiento sanitario y monitoreo territorial para la atención del caso, indicó.

“En coordinación con las autoridades federales competentes, la Sedema coadyuva en acciones de acompañamiento territorial, vigilancia epidemiológica y difusión preventiva en zonas focales y peri focales, con el objetivo de fortalecer el monitoreo sanitario y contribuir al seguimiento oportuno del caso”, agregó.

Como parte de esta estrategia interinstitucional, se desarrollan acciones de investigación de campo, toma de muestras, seguimiento epidemiológico y difusión preventiva dirigidas a clínicas veterinarias, personas productoras y población en general.

“De manera adicional, se integraron distintas unidades de atención para fortalecer la respuesta ante posibles nuevos reportes, cubriendo áreas de epidemiología, diagnóstico, cuarentena, administración y comunicación, con el objetivo de actuar de manera oportuna y reforzar el monitoreo sanitario en territorio.

“Además, se mantiene coordinación con las alcaldías Tlalpan, Xochimilco y Milpa Alta, así como con dependencias vinculadas a la sanidad animal, para fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia epidemiológica en la zona sur de la ciudad”, indicó.

El Gobierno de la Ciudad de México refrendó su disposición de continuar colaborando de manera coordinada con las autoridades federales competentes para fortalecer las acciones preventivas, el monitoreo epidemiológico y la atención oportuna de este caso, privilegiando en todo momento una actuación técnica, preventiva e interinstitucional.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR