Resurge polémica por supuesta profecía de Baba Vanga sobre Donald Trump

El mandatario estadounidense es criticado por tomar con escepticismo a su salud, toda vez que se burla de sus propias dolencias como el hecho de tener manchas en las manos y la hinchazón en las extremidades

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue diagnosticado con un padecimiento renal que lo llevó a presentarse en los eventos públicos con contundentes hinchazones en las piernas y en las manos, aseguró que mantiene su salud gracias a un tipo de bebida, hecho que se relaciona con una de las profecías de la vidente Baba Vanga.

La llamada Nostradamus de los Balcanes aseguró que el presidente de Estados Unidos número 44 sería el último comandante en jefe del país, además de que sería el primero de ascendencia afroamericana. Su premonición fue acertada en parte, dado que el mandatario estadounidense tuvo las características descritas con Barack Obama.

Sin embargo, sobre el destino del presidente número 44, la profecía de la oráculo de Bulgaria parece haber fallado sobre Obama y la llegada de Trump a la Casa Blanca en su primera elección ganada, ya que de acuerdo con el registro de presidentes estadounidenses, el magnate neoyorquino es el mandatario 44.

¿Qué dijo Trump sobre los efectos positivos a la salud que tiene tomar refresco?

Trump es criticado por tomar con escepticismo a su salud, toda vez que se burla de sus propias dolencias como el hecho de tener manchas en las manos y la hinchazón descrita en sus extremidades; además el presidente pien en duda la ciencia médica con los efectos de analgésicos y hasta las propias vacunas.

Pero la afirmación que hizo Trump sobre la salud, especialmente para el tratamiento del cáncer -hasta ahora incurable-, fue duramente criticada por la comunidad médica de Estados Unidos, ya que el empresario afirma que las bebidas con gas “matan las células cancerosas”.

Lo anterior fue citado en el podcast ‘Triggered with Don Jr’ de Donald Trump Jr, en donde el dr. Mehmet Oz recordó el momento cuando el presidente de Estados Unidos le explicó los efectos del refresco:

“Tu padre argumenta que los refrescos dietéticos son buenos para él porque matan el césped -si se vierten sobre él-, por lo tanto, deben matar las células cancerosas dentro del cuerpo”: Dr. Mehmet Oz.

¿Qué dice la perturbadora profecía de Baba Vanga sobre Trump y el refresco?

El dr. Oz siguió con el relato de su encuentro con Trump y el refresco y aseveró: “Sabes, estábamos en el Air Force One el otro día, y entré porque quería hablar de algo, y tenía un refresco de naranja en su escritorio. Tenía una Fanta en el escritorio. Y le dije: ‘¿Estás bromeando?’ Entonces empezó a sonreír tímidamente. Dijo: ‘Sabes, esto es bueno para mí, mata las células cancerosas'».

Baba Vanga advirtió que Donald Trump padecería de una fuerte enfermedad y aunado a su vaticinio de que el presidente 44 de Estados Unidos sería el último, junto con las inusuales medidas para cuidar su salud como el hecho de tomar el refresco como ejercicio preventivo contra el cáncer, podrían causar la muerte prematura de magnate de 79 años de edad.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO