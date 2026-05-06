Se amontonan en el 8 Berriozábal

Tres vehículos se involucraron en este percance, que, a pesar de lo aparatoso del mismo, no se reportaron personas lesionados

Por. Alfredo Peña

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA , TAMAULIPAS.- Un aparatoso accidente múltiple se registró la tarde del martes en el cruce de la avenida Tamaulipas y la calle Berriozábal, sin que se reportaran personas lesionadas pese a lo fuerte del impacto.

En el percance estuvieron involucrados tres vehículos: un sedán Mazda de modelo reciente, un Nissan Versa también reciente y un Chevrolet Aveo más antiguo.

El primer y tercer vehículo eran conducidos por hombres, de acuerdo con el reporte preliminar.

Según las primeras versiones, las tres unidades se desplazaban de sur a norte sobre la avenida Tamaulipas cuando, por causas que aún se investigan, el automóvil Mazda golpeó al Versa, el cual a su vez impactó al Aveo.

Serán los peritajes oficiales los que determinen con exactitud la mecánica de los hechos.

Las autoridades que acudieron a tomar conocimiento descartaron que hubiera víctimas.

Se estima que las pérdidas materiales ascienden aproximadamente a 80 mil pesos.

Algunos de los conductores implicados solicitaron la presencia de sus aseguradoras para recibir respaldo.