Se amontonan en el 8 Berriozábal

Por. Alfredo Peña
Expreso – La Razón
CIUDAD VICTORIA , TAMAULIPAS.- Un aparatoso accidente múltiple se registró la tarde del martes en el cruce de la avenida Tamaulipas y la calle Berriozábal, sin que se reportaran personas lesionadas pese a lo fuerte del impacto.
En el percance estuvieron involucrados tres vehículos: un sedán Mazda de modelo reciente, un Nissan Versa también reciente y un Chevrolet Aveo más antiguo.
El primer y tercer vehículo eran conducidos por hombres, de acuerdo con el reporte preliminar.
Según las primeras versiones, las tres unidades se desplazaban de sur a norte sobre la avenida Tamaulipas cuando, por causas que aún se investigan, el automóvil Mazda golpeó al Versa, el cual a su vez impactó al Aveo.
Serán los peritajes oficiales los que determinen con exactitud la mecánica de los hechos.
Las autoridades que acudieron a tomar conocimiento descartaron que hubiera víctimas.
Se estima que las pérdidas materiales ascienden aproximadamente a 80 mil pesos.
Algunos de los conductores implicados solicitaron la presencia de sus aseguradoras para recibir respaldo.