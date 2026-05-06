Selección Mexicana a Chivas y Toluca: Jugador que no concentre hoy, no va el Mundial

Selección Mexicana dejó en claro que futbolista que no concentre este miércoles 6 de mayo por la noche, no jugará al Mundial 2026

MÉXICO.- La Selección Mexicana dejó en claro en un comunicado hoy miércoles 6 de mayo de 2026 que futbolista que no concentre este miércoles 6 de mayo a más tardar a las 20:00 h no jugará al Mundial 2026.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/ucCzxJ8uKX — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 6, 2026

Lo anterior fue detallado luego de que se revelara que Toluca contaría con sus seleccionados Alexis Vega y Jesús Gallardo para el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf, y tras la orden del dueño de Chivas, Amaury Vergara, de que los cinco futbolistas rojiblancos no concentren con el Tricolor tras la citada concesión que violaría el acuerdo entre clubes de Liga MX y Selección Mexicana.

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier Aguirre“, se apuntó en el comunicado.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, lanzó.

La polémica inició luego de que se hiciera público que Toluca habría conseguido un “permiso especial” para que Gallardo y Vega pudieran disputar el partido de vuelta de la semifinal Concacaf Champions Cup ante Los Ángeles FC, lo que violaría el pacto que hicieron los clubes de la Liga MX y la Selección Mexicana.

Dicho pacto consiste en que los futbolistas de la Liga MX que fueran convocados para la Selección Mexicana solo tendrían participación hasta la última jornada 17 del Clausura 2026, y que si alguno de los clubes participaba en la Copa de campeones de la Concacaf solo podrían disputar la semifinal de ida, reportando con el combinado mexicano el miércoles 6 de mayo.

“El inicio de la concentración (de México para el Mundial 2026) será el 6 de mayo. Recordar que los seleccionados juegan con sus equipos hasta la fecha 17, después tendrán un periodo de descanso y después se integran a la Selección. Si hubiera algún equipo mexicano que tuviera seleccionados en la Copa de Campeones de la Concacaf jugarían la semifinal de ida, tendrían un período de descanso y después se integran a la concentración”, apuntó Duilio Davino, director de selecciones nacionales, en la presentación del proyecto de cara a la justa mundialista.

Dicha concesión a los Diablos Rojos obligó a la reacción del dueño de las Chivas del Guadalajara, Amaury Vergara, quien ordenó que los cinco seleccionados rojiblancos regresarán a trabajar con el equipo de cara al duelo de vueltas de los cuartos de final del Clausura 2026 ante los tigres de la UANL.

Hasta el momento, ninguno de los otros clubes que cuentan con seleccionados nacionales ha emitido una posición tras la concesión a Toluca.

Con información de López-Dóriga Digital