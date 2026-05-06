“Si tiene pruebas que las presente”

Tras las acusaciones del diputado federal, Mario López, el Secretario General de Gobierno lo invitó a formalizar una denuncia

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González, señaló que en el Gobierno del Estado está enfocado en trabajar y no se distrae de declaraciones como las realizadas por el diputado del Partido Verde, Mario López Hernández.

Le recomendó que de tener cualquier acusación sobre presuntos delitos debe realizarse ante las autoridades correspondientes para que se hagan las investigaciones correspondientes.

“Siempre lo he dicho, aquí todo es transparencia y el que tenga algo que decir, que lo diga ante las autoridades correspondientes, no nada más hablarlo de esta manera, esos no son los medios, las cosas siempre hay que hacerlas formalmente”.

Señaló que si bien, el diputado federal del Partido Verde, Mario López Hernández como cualquier ciudadano es libre de manifestar lo que guste, “pero hacer declaraciones de este tipo, no amerita la pérdida del tiempo”.

Villegas González señaló que desde el primer momento, las y los trabajadores de la administración estatal, están enfocados en trabajar con los ciudadanos, “son instrucciones del gobernador, seguir trabajando de la mano del pueblo de Tamaulipas”.

Sobre la posibilidad de que las declaraciones del legislador federal en relación al tema del huachicol se dieran de cara al próximo proceso electoral y de alguna manera tomar ventaja, reiteró que no se distraerán con este tipo de declaraciones.

Recordando que toda denuncia sobre presuntos delitos penales, deben canalizarse directamente a la autoridad, sea la Fiscalía General de la República o del Estado o la Fiscalía Anticorrupción, para que se investiguen.

El encargado de la política interior del Estado, señaló que el trabajo realizado se ve reflejado en los indicadores, “estos indicadores dan una señal de cómo se está trabajando”.

“Tenemos un compromiso, yo como Secretario en la parte que me corresponde que lo hemos cumplido a cabalidad desde el primer día uno, hasta el día en el que el gobernador y Dios lo decida seguiremos trabajando por el bienestar de los tamaulipecos”.