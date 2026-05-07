ATENCIÓN Por el Mundial, adelantan VACACIONES escolares; clases en #Tamaulipas terminarán el 5 de junio

Del 17 al 28 de agosto se desarrollarán dos semanas de fortalecimiento académico para reforzar aprendizajes con alumnas y alumnos antes del inicio oficial del nuevo ciclo.

Por Raúl López García

Expreso

MÉXICO.- La Secretaría de Educación Pública federal anunció un ajuste al calendario escolar en todo el país, por lo que el ciclo escolar concluirá antes de lo previsto y las vacaciones de verano iniciarán desde el próximo 5 de junio, informó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, durante una reunión nacional con las y los secretarios de Educación de las entidades federativas.

En este encuentro participó también el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, junto con autoridades educativas de todo el país, donde se acordó modificar las fechas del cierre escolar debido a distintas peticiones realizadas por los estados y necesidades operativas del sistema educativo.

“Estamos reunidos todas y todos los secretarios de educación pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar. Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio”, expresó Mario Delgado.

El funcionario federal detalló que, aunque las clases concluirán el 5 de junio, las labores administrativas y de cierre escolar que realizan maestras y maestros se extenderán hasta el 12 de junio. Posteriormente iniciará el receso de verano para el personal educativo.

Asimismo, explicó que las y los docentes regresarán a actividades el próximo 10 de agosto para participar en los Consejos Técnicos y preparar el siguiente periodo escolar. Además, del 17 al 28 de agosto se desarrollarán dos semanas de fortalecimiento académico para reforzar aprendizajes con alumnas y alumnos antes del inicio oficial del nuevo ciclo.

De acuerdo con la SEP, el arranque oficial del siguiente ciclo escolar será el 31 de agosto. Mario Delgado señaló que con este ajuste se busca garantizar el cumplimiento del plan de estudios y atender las solicitudes planteadas por distintas entidades federativas. También agradeció el apoyo de maestras, maestros, directivos, supervisores y padres de familia para concretar esta modificación al calendario escolar nacional.