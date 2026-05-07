Demuelen casa que perteneció a la familia de La Quina

Su caída ocurrió en enero de 1989 por orden del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Por Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Se realizó la demolición de una vivienda que perteneció al ex líder petrolero, Joaquín Hernández Galicia.

El inmueble estaba en la calle San Luis de la colonia Unidad Nacional, a un costado de la casa principal del ex dirigente.

Juan Manuel Hernández Correa confirmó que la venta de esta casa fue una instrucción directa de su padre, con la finalidad de obtener recursos para su defensa durante el tiempo en que estuvo en prisión.

Joaquín Hernández Galicia encabezó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) y fue la figura con mayor poder político en la historia de Ciudad Madero.

Su caída ocurrió en enero de 1989 por orden del entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Tras un operativo en su domicilio de Ciudad Madero, el exdirigente enfrentó varias acusaciones y obtuvo su libertad bajo en 1997 y falleció en noviembre de 2013.