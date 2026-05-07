El luchador ‘Cuatrero’ fue declarado «culpable» por violencia familiar y tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer

El próximo martes se dará a conocer la pena legal sobre el deportista tras atentar contra su exnovia chilena y también gladiadora.

El luchador mexicano ‘Cuatrero’ fue declarado «culpable» por violencia familiar y tentativa de feminicidio contra Stephanie Vaquer, hoy gladiadora de la World Wrestling Entertainment (WWE).

De acuerdo con un reporte del periodista Antonio Nieto, está lista la sentencia condenatoria sobre Rogelio Reyes, mejor conocido como ‘Cuatrero’ en el mundo del pancracio nacional.

Según la información referida, el próximo martes se dará a conocer la pena legal sobre el deportista jalisciense de 30 años tras atentar contra su exnovia chilena.

Cabe destacar que en marzo de 2023, el hijo del legendario ‘Cien Caras’ fue vinculado a proceso, luego de que su entonces pareja, Stephanie Vaquer, lo acusara de haberla atacado días antes en su domicilio en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX, donde presuntamente intentó estrangularla.

¿EL FINAL DE SU CARRERA?

Acorde con el Código Penal de la Ciudad de México, el delito de violencia familiar se castiga de dos a siete años de prisión, mientras que por el delito de tentativa de feminicidio se otorgan penas que oscilan de 20 a 40 años tras las rejas.

#ÚLTIMAHORA: Sentencia condenatoria para Cuatrero. Rogelio Reyes fue encontrado culpable por violencia familiar y tentativa de #feminicidio contra su ex novia, @Steph_Vaquer. El próximo martes se dará a conocer la pena. pic.twitter.com/P4pLDY1hK4 — Antonio Nieto (@siete_letras) May 6, 2026

CON INFORMACIÓN DE LATINUS