Entregan escrituras gratuitas a familias de Nuevo Laredo

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto al director general del INSUS, Víctor Gúzman Dagnino, encabezaron la ceremonia donde ciudadanos de siete diferentes colonias, recibieron escrituras gratuitas

Por Staff

Expreso – La Razón

Nuevo Laredo se consolida como un referente nacional en los procesos de regularización y escrituración de viviendas, al lograr que 200 familias reciban de manera gratuita la certeza jurídica de su patrimonio, gracias al trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Instituto Municipal de la Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU).

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto al director general del INSUS, Víctor Gúzman Dagnino, encabezaron la emotiva ceremonia donde ciudadanos de siete diferentes colonias, recibieron este documento que representa justicia social y tranquilidad para las familias neolaredenses.

Destacó que, con acciones ágiles y eficientes el municipio continúa transformando la vida de cientos de ciudadanos que durante más de 35 años esperaron la oportunidad de contar legalmente con las escrituras de sus hogares.

“Hoy muchas familias ven cristalizado un sueño que esperaron durante décadas. Estas escrituras representan seguridad, tranquilidad y la certeza de que su patrimonio les pertenece legalmente. Seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno Federal para garantizar justicia social y bienestar para nuestra gente”, expresó la presidenta municipal.

Del total de escrituras que serán entregadas, 138 corresponden a la colonia Las Torres, mientras que las 62 restantes pertenecen a las colonias Ampliación Voluntad y Trabajo III, Santiago M. Belden, Vicente Mendoza, Naciones Unidas, Guerreros del Sol y Primero de Mayo.

Por su parte, Víctor Guzmán Dagnino, titular del INSUS reconoció el trabajo realizado en la ciudad y destacó a Nuevo Laredo como modelo nacional en materia de escrituración.

“Dimos certeza jurídica a las familias de Nuevo Laredo; muchas de estas tierras eran de origen ejidal. Esta es una muestra de trabajo coordinado y Nuevo Laredo hoy es un referente a nivel nacional por sus procesos expeditos para la escrituración”, señaló.

Destacó, que estas acciones son parte de la estrategia de la presidenta de México, Claudia Sheinbuam Pardo, para que cada vez más familias cuenten con la certeza de contar con un patrimonio digno.

Estas escrituras fueron posibles gracias al subsidio otorgado por el Gobierno Federal, a través del INSUS y del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH) durante el año 2025.

El Gobierno Municipal ha brindado acompañamiento permanente durante todo el proceso mediante la expedición de dictámenes de factibilidad para la regularización de colonias, autorizaciones de cartografía por parte del Cabildo, captura y alta de lotes en Catastro Municipal, además de apoyos económicos para cubrir trámites administrativos relacionados con avalúos, manifiestos y predial.

El municipio gestionó apoyos ante instancias estatales como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), mientras que el Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas colaboró con la inscripción expedita de los trámites para agilizar la obtención de las escrituras.

El IMVISU integró además todos los expedientes correspondientes a la colonia Las Torres Etapa II, garantizando el seguimiento puntual de cada trámite hasta la expedición final de las escrituras a favor de los beneficiarios.

Gracias al convenio con el Gobierno Federal, el trámite de regularización, cuyo costo habitual ronda los 11 mil pesos con notarios particulares, cuenta actualmente con un subsidio del 100 por ciento, por lo que las familias beneficiadas recibirán sus escrituras completamente gratis.

En la ceremonia también estuvieron presentes Luis Armando Cortázar Domínguez, representante de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Tamaulipas; Armando de la Cruz Alcántar, director general del Instituto Registral y Catastral de Tamaulipas; Yeraldo Emanuel Torres Flores, representante regional del Instituto Nacional Del Suelo Sustentable y Carlos Manuel Montiel Saeb, director general del Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano.