Esperan hasta 3 mil asistentes en Encuentro Diocesano de Laicos en Tampico

La Dimensión Diocesana de Laicos integra a jóvenes y matrimonios responsables de entre ocho y diez parroquias, con el propósito de mantener comunicación directa con los sacerdotes y fortalecer la participación de la comunidad

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Con el objetivo de reafirmar la fe católica, promover la unidad y fortalecer el compromiso social y religioso, la Diócesis de Tampico realizará este sábado 9 de mayo el Encuentro Diocesano de Laicos en la Expo Tampico, donde se espera la asistencia de entre 2 mil 500 y 3 mil personas.

En rueda de prensa, Leticia Freyre de López y Óscar López González, coordinadores de la Dimensión Diocesana para los Laicos, informaron que el evento será gratuito y contará con la participación de fieles provenientes de distintas parroquias de la diócesis de Tampico, incluso desde Ciudad Mante.

“Va a ser el sábado 9, 3:30 pm estamos citando y vamos a terminar más o menos entre 8 y 8:30 pm. Es un Encuentro Diocesano de Laicos donde va a haber un espacio de comunión, formación y participación, donde los laicos nos reunimos en torno a Cristo para reafirmar y fortalecer nuestra fe, compartiendo esperanzas y renovando nuestro compromiso con la iglesia y la sociedad”.

Los organizadores hicieron una invitación abierta a toda la comunidad bautizada, aunque no pertenezca a algún grupo parroquial o movimiento religioso.

“Entre 2 mil 200 a 2 mil 500 esperamos, si llegamos a 3 mil estamos haciendo mucho ruido para que vaya mucha gente”.

Indicaron que en esta edición no habrá registro previo y dijeron que el encuentro también servirá para conmemorar los 100 años de la resistencia cristera.

“Buscar, animar para tener un encuentro fraternal, promover la unidad, conmemorar los 100 años de la resistencia cristera donde murieron más de 200 mil sacerdotes y laicos consagrados por defender su fe. Vamos a honrar su memoria, fortalecer nuestra identidad bautismal, renovar nuestro compromiso misionero e impulsar ser agentes de esperanza y constructores de paz en nuestra comunidad”.

Explicaron que la Dimensión Diocesana de Laicos integra a jóvenes y matrimonios responsables de entre ocho y diez parroquias, con el propósito de mantener comunicación directa con los sacerdotes y fortalecer la participación de la comunidad.

Recordaron que este encuentro se realiza desde hace dos años y en cada edición se entrega un símbolo representativo: el primer año fue un paliacate, posteriormente una vela y en esta ocasión se otorgará una cruz con un mensaje de paz.