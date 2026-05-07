Filtran que en 2021 muestras que contenían hantavirus “desaparecieron” de un laboratorio de Australia

Varias muestras de hantavirus, entre otros microorganismos, se perdieron tras un fallo de bioseguridad en un laboratorio estatal de Queensland

AUSTRALIA.- Un peligroso brote de hantavirus se ha cobrado, hasta el momento, la vida de tres personas que viajaban a bordo del crucero de lujo MV Hondius; mientras que otros tres pasajeros más fueron evacuados por estar posiblemente contagiados con el mortal microorganismo. La embarcación permanecía detenida frente a las costas de Cabo Verde, sin embargo, en días recientes su tripulación recibió luz verde para transportar el buque de la empresa Oceanwide Expeditions a Tenerife, en las Islas Canarias, España.

Ante la preocupación de que se pueda desatar una pandemia, Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), explicó que este no se trata «del próximo COVID«, aunque enfatizó que sí se trata de una enfermedad infecciosa grave.

Mientras tanto, avanzan las investigaciones para encontrar a los pasajeros que abandonaron la embarcación durante una escala realizada en la isla de Santa Elena, días después de que se registrara la primera muerte vinculada al brote de hantavirus. Como parte de este seguimiento, se confirmó el contagio de una azafata neerlandesa hospitalizada en Ámsterdam.

Las muestras incluían otros microorganismos

Tras el brote de este virus, volvió a salir a la luz la información reportada en 2024 por el medio australiano ABC News sobre la deaparición de viales que incluían muestras de hantavirus, lisavirus y virus Hendra después de que se averiara el congelador donde se almacenaban.

En 2021, un total de 323 muestras de virus desaparecieron del Laboratorio de Virología, lo que fue calificado como una «grave violación» del protocolo de bioseguridad.

Tim Nicholls, entonces ministro de Sanidad, dio a conocer durante una conferencia de prensa que la brecha de seguridad fue descubierta en agosto de 2023, sin embargo, no se sabía si los materiales fueron destruidos o retirados. «Es esta parte de la transferencia de esos materiales la que está causando preocupación«, declaró.

Añadió que existía una posibilidad de que los materiales fueran retirados del lugar de almacenamiento seguro y «se perdieran» o que se extraviaran por otros motivos, no obstante, aclaró que no existían indicios de que las muestras fueran sustraídas o robadas del laboratorio.

John Gerrard, entonces director de Salud Pública, calificó como grave la infracción en el registro de datos. «Es importante señalar que estas muestras de virus se degradarían muy rápidamente fuera de un congelador de baja temperatura y dejarían de ser infecciosas. En los últimos cinco años no se ha detectado ningún caso de Hendra ni de lisavirus en humanos en Queensland, y nunca se ha informado de infecciones por hantavirus en humanos en Australia«, resaltó el funcionario.

Paul Griffin, experto en enfermedades infecciosas, aclaró que la fuga en el almacenamiento de un virus tan peligroso no debería ser posible, ya que los sistemas y procesos de los laboratorios que manipulan patógenos tan letales «suelen ser tan robustos y rigurosos que este tipo de cosas simplemente no pueden suceder».

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO