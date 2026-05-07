“Hay resultados en gobernabilidad y atención ciudadana”

Al participar en la Glosa del Cuarto Informe del Estado, el Secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González, quien destacó resultados en gobernabilidad y derechos humanos

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Gobierno de Tamaulipas garantiza la estabilidad democrática mediante el diálogo con los distintos actores políticos y sociales, afirmó el Secretario General de Gobierno señaló que se consolidan acuerdos que permitan avanzar a un Tamaulipas más justo, incluyente y con más bienestar.

Héctor Joel Villegas González señaló que “el poder se ejerce para servir al pueblo, no para privilegiar intereses personales o de grupo”, ya que se tiene, dijo la responsabilidad de dar estabilidad política a la entidad.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado, informó que se realizaron 4,219 trámites de bolsa de empleo, audiencias y solicitudes diversas.

En cuanto a la atención a víctimas, indicó que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, otorgó 1,697 apoyos inmediatos, y otras 6,935 acciones de seguimiento, acompañamiento, rembolsos, canalización médica, viáticos y gastos funerarios.

Además de 5,552 terapias y evaluaciones psicológicas y 3,539 gestiones de apoyo educativo.

Agregó que a través del fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, se otorgaron 2,435 apoyos inmediatos por 16 millones 545,858 pesos para cubrir gastos escolares, médicos, viáticos y médicos.

El Secretario General de Gobierno, señaló que materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, se registraron 631 reportes de búsqueda inmediata, con una efectividad del 75 por ciento.

Explicó que de las personas desaparecidas que se registraron en 2025, al activarse este mecanismo, se logró localizar a 474 personas, y otras 37 a través de la colaboración institucional, para un total de 511 personas localizadas y se tendieron 723 solicitudes de búsqueda.

Durante el año pasado, dijo que se otorgaron 38,614 servicios de defensoría pública, y en asesoría jurídica se brindaron 10,163 y 2,490 patrocinios, principalmente a población vulnerable.

En materia penal, se brindaron 25,901 representaciones en el sistema acusatorio, 7,455 en el sistema tradicional y 191 en justicia para adolescentes y se atendieron a 1,342 personas privadas de su libertad en centros de ejecución y 208 en jornadas asistenciales.

Villegas González señaló que la estrategia de seguridad en los 43 municipios del estado, ha dado resultados, destacando que el mes de febrero fue el que registró la cifra más baja con 13 homicidios.

Señaló que en el mes de abril la cifra subió a 22 homicidios, de los que el 50 por ciento se reportaron en el municipio de Reynosa, por lo que en esa ciudad se reforzará la seguridad, ya que además el 60 por ciento de los delitos de alto impacto ocurren en ese lugar.

Señaló que fue precisamente en este municipio donde este martes, dos policías perdieron la vida al ser atacados por integrantes de la delincuencia organizada.

En esta materia, apuntó que si bien se tienen detenciones todas las semanas, lamentó que las personas agraviadas no acuden a interponer la denuncia formal o no acuden a ratificarla, por lo que los delincuentes quedan en libertad.

Destacó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se ha reforzado con más personal y precisamente en Reynosa, se asentará una nueva célula de búsqueda que estará operando para los municipios de la frontera norte.

El Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González llevará a cabo mesas de trabajo con los representantes de los partidos políticos para buscar “filtrar” candidatos con perfiles dudosos.

Dijo no estar de acuerdo con la postura del diputado del PAN, Gerardo Peña Flores de sancionar a los partidos con la pérdida del registro, en cuanto se detecte que un candidato recibe recursos del crimen organizado.

“Quien debe responder es la persona y no los partidos; no soy de la idea de castigar a los partidos, porque siempre se puede filtrar una persona”, señalando que una carta de no antecedentes penales no garantiza un candidato limpio.

Señaló que es importante hacer una evaluación de los perfiles de los candidatos con todas las corrientes políticas, “y de allí avanzar, el tema no es un partido, el tema es en lo individual”, reiteró.