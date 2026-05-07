Intenta saquear negocio de celulares en el centro de Victoria; Guardia Estatal lo detiene en plena madrugada

Los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando sorprendieron al individuo golpeando el candado, por lo que procedieron a interceptarlo e interrogarlo

Por Alfredo Peña

Expreso-La Razón

Ciudad Victoria.– La madrugada de este jueves, agentes de la Guardia Estatal detuvieron a un hombre en la zona centro de la capital, luego de sorprenderlo cuando intentaba forzar los candados de un negocio de venta de celulares.

El informe policial señala que el detenido, identificado como Rolando “G”, de 40 años, fue capturado en la fachada del establecimiento Centro Cell, donde presuntamente intentaba romper el candado de la cortina de acero.

De acuerdo con el reporte, los oficiales realizaban un recorrido de vigilancia cuando sorprendieron al individuo golpeando el candado, por lo que procedieron a interceptarlo e interrogarlo.

Rolando “G” se encontraba junto a una bicicleta de su propiedad, en la que transportaba una mochila.

Al revisarla, las autoridades encontraron pinzas, desarmadores y otras herramientas que presuntamente podrían ser utilizadas para cometer robos.

Durante el interrogatorio, el detenido admitió que su intención era ingresar al negocio para sustraer dinero y objetos de valor.

Asimismo, confesó que días antes había acudido al lugar para vigilarlo y planear el atraco.

El sujeto fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación legal.

Finalmente, la policía exhortó a la población a que, en caso de reconocer al detenido como presunto responsable de otros robos, acuda ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente.