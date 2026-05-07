Lanzan convocatoria para dirigencia del PAN por voto directo

Acción Nacional publicó las reglas para la renovación del Comité Estatal en Tamaulipas; la presidencia será para una mujer

Staff

CIUDAD VICTORIA, TAM.- El Partido Acción Nacional (PAN) emitió la convocatoria formal para la renovación de su Comité Directivo Estatal (CDE) en Tamaulipas, correspondiente al periodo 2026-2027, que se realizará mediante el voto directo de la militancia, método determinado tras la consulta a los Comités Directivos Municipales, de los cuales 26 de 27 que sesionaron rechazaron el método extraordinario de elección por el Consejo Estatal.

La convocatoria establece como condición central una reserva de género para la presidencia del CDE: únicamente podrán contender personas del género femenino. La restricción fue determinada por el Comité Ejecutivo Nacional y aplica de manera simultánea a los procesos de renovación en Tamaulipas y Veracruz. En correspondencia con el principio de paridad vertical, la Secretaría General deberá ser ocupada por un hombre. La planilla completa la integran siete integrantes adicionales, con la restricción de que no más de cuatro pertenezcan a un mismo género. La lista de seis personas propuestas para la Comisión Permanente Estatal deberá conformarse de manera alternada entre géneros.

En materia de elegibilidad, el documento señala que ningún integrante de las planillas podrá estar inscrito en el Registro Intrapartidista de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Los aspirantes deberán además suscribir una manifestación bajo protesta de decir verdad en la que declaren no haber sido sancionados por ese tipo de conductas.

El calendario del proceso inicia con el periodo de registro de planillas, abierto del 7 al 26 de mayo de 2026. Para obtener el registro, las planillas deben acreditar el respaldo de al menos el 10 por ciento de la militancia del listado nominal —equivalente a 982 firmas— o del 30 por ciento de los integrantes del Consejo Estatal, equivalente a 30 firmas. La Comisión Estatal de Procesos Electorales (CEPE) resolverá sobre la validez de los registros a más tardar el 4 de junio. Las campañas se desarrollarán entre el 5 de junio y el 4 de julio de 2026. La jornada electoral está fijada para el domingo 5 de julio, de las 10:00 a las 16:00 horas, con centros de votación en cada municipio que cuente con más de 30 militantes activos.

Resultará electa la planilla que obtenga la mayoría absoluta de los votos válidos. De no alcanzarse ese umbral, bastará con el 37 por ciento de los votos con una diferencia mínima de cinco puntos porcentuales sobre el segundo lugar. En caso de que ninguna planilla satisfaga esas condiciones, se procederá al cómputo de una segunda ronda entre las dos opciones con mayor votación, cuya contabilización se realiza de manera simultánea durante la misma jornada. La declaratoria de validez corresponderá a la Comisión Nacional de Procesos Electorales, y la ratificación a la Comisión Permanente Nacional.