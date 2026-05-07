Liberan al 50% de los roba casas

Denuncia Mesa de Seguridad que la mitad de los robos no se castiga por mala integración de carpetas o poco monto de lo robado; urgen sanciones más drásticas

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Ante la ola de robos que se registra en Ciudad Victoria, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia exhortó a la población a denunciar y pidió a las autoridades aplicar sanciones más severas para evitar que quienes cometen estos delitos queden en libertad de manera inmediata.

El presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Victoria, José Luis Loperena González, señaló que la falta de oportunidades económicas, el desempleo y la escasa derrama económica han propiciado, en las últimas semanas, un incremento atípico de robos, principalmente en zonas comerciales y colonias de la capital.

“Sí hay una ola de robos atípica en Ciudad Victoria; es lo que hemos detectado tanto en áreas comerciales como en colonias, donde se registra un alto índice de incidencias”, afirmó.

Indicó que uno de los principales problemas es la baja tasa de denuncias, atribuida a la desconfianza en las autoridades y a la falta de responsabilidad cívica.

Explicó que, en muchos casos, las víctimas no reportan los hechos al número de emergencias 911, lo que impide la intervención inmediata de la Guardia Estatal por razones legales.

Añadió que la corporación también enfrenta limitaciones de recursos, como la falta de patrullas, lo que obliga a priorizar reportes verificados.

Por ello, insistió en la importancia de realizar los reportes formales y presentar la denuncia correspondiente, aun cuando el monto de lo robado sea bajo, ya que lo relevante es el delito y la vulnerabilidad que genera en la ciudadanía.

Loperena González señaló que diariamente se registran entre dos y tres robos en la ciudad.

Sin embargo, reiteró que la falta de denuncias limita la actuación de las autoridades, que requieren un reporte oficial para intervenir.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente en la denuncia y dar seguimiento a los casos, al considerar que el sistema judicial es complejo y requiere de la exigencia ciudadana para su correcto funcionamiento.

Consideró urgente modificar las leyes, ya que actualmente delitos de menor cuantía permiten que los detenidos recuperen su libertad con facilidad, aun cuando el daño para las víctimas sea significativo, como el robo de una motocicleta utilizada como herramienta de trabajo.

Advirtió que más del 50 por ciento de las personas detenidas por robo son liberadas, ya sea por fallas en la integración de expedientes o por el bajo monto de lo sustraído.

“Se necesita voluntad política para aplicar la ley con mayor firmeza y reducir estos delitos. Aunque se trata de ilícitos del fuero común, generan impotencia, ya que podrían atenderse con mayor rapidez si existiera la denuncia y la acción decidida de la autoridad”, concluyó.