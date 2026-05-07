Piden planilla de unidad en proceso interno del PAN Tamaulipas

Marón Manzur aseguró que la situación interna de Morena representa una oportunidad para el PAN de fortalecerse rumbo a las próximas elecciones.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

El regidor de Tampico, Edmundo Marón Manzur, consideró necesaria una planilla de unidad rumbo al proceso interno del Partido Acción Nacional para la renovación del Comité Directivo Estatal en Tamaulipas.

El integrante del cabildo porteño señaló que, más allá de las diferencias internas, el partido debe privilegiar el consenso y enfocarse en el próximo proceso electoral de 2027.

«Que lleguen a un consenso, a un acuerdo que se junten, que se unan y que independientemente de los grupos, de las problemáticas o rispideces al interior, que pensemos en lo que queremos proyectar hacia afuera. Que pensemos en la elección constitucional de 2027 que va a ser muy importante que va a cambiar el rumbo del estado de Tamaulipas y del país. Tener planilla de unidad en mi opinión es la mejor opción».

Marón Manzur aseguró que la situación interna de Morena representa una oportunidad para el PAN de fortalecerse rumbo a las próximas elecciones.

«En Morena ha habido muchas personas involucradas en temas negativos para la población, temas que tienen que ver con el narcotráfico, con el huachicol y muchas otras cosas muy graves de las cuales no se puede permitir que se dejen pasar. Ha habido consecuencias no por autoridades mexicanas, por las autoridades estadounidenses que sí están poniendo énfasis a estos problemas graves…se está cayendo a pedazos lo que dicen y hacen no es congruente».

El edil insistió en que la militancia blanquiazul debe mantenerse unida y fortalecida para enfrentar el próximo proceso electoral y recuperar espacios políticos en Tamaulipas.