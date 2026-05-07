Ponen bajo la lupa riesgos digitales entre menores en Tampico

Los estudiantes recibieron recomendaciones para detectar situaciones de riesgo y proteger su información personal en plataformas digitales.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Amenazas como fraudes electrónicos, robo de identidad y engaños en redes sociales fueron expuestas durante una jornada preventiva dirigida a estudiantes y padres de familia en Tampico.

La actividad se realizó en el Colegio Arboleda, donde elementos de la Guardia Estatal Cibernética ofrecieron dos sesiones informativas enfocadas en los peligros más frecuentes relacionados con el uso cotidiano de internet.

Los estudiantes recibieron recomendaciones para detectar situaciones de riesgo y proteger su información personal en plataformas digitales.

En total participaron 160 alumnos y 34 padres de familia.

Durante las pláticas se abordó el uso responsable de redes sociales, la identificación de perfiles falsos y las precauciones necesarias al compartir datos en aplicaciones y servicios en línea.

En el encuentro se explicó cómo operan algunas modalidades utilizadas para engañar a menores de edad mediante mensajes, enlaces o solicitudes falsas en internet.

Las sesiones incluyeron orientación sobre medidas básicas de seguridad digital y hábitos preventivos para reducir la exposición a delitos cometidos a través de medios electrónicos.