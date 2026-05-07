Proyectan instalar cinco módulos de hidratación en Tampico ante altas temperaturas

La alcaldesa recordó que durante el año pasado los módulos fueron instalados en puntos de alta afluencia ciudadana como la Plaza de Armas, Plaza de la Libertad, el área de mercados, la Laguna del Carpintero, la delegación de la zona norte y oficinas municipales.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Ante las sensaciones térmicas superiores a los 40 grados centígrados registradas en la zona sur de Tamaulipas, el gobierno municipal de Tampico proyecta instalar cinco módulos de hidratación en distintos espacios públicos de la ciudad, informó la alcaldesa Mónica Villarreal Anaya.

La presidenta municipal señaló que estas acciones se realizarán de manera coordinada con el Distrito de Salud para el Bienestar II, con el objetivo de prevenir afectaciones entre la población por las altas temperaturas.

«Vamos a volver a coordinar estos módulos de hidratación, esperemos que no lleguemos a esas temperaturas, pero lo vamos a volver a poner con el suero oral que a través del Distrito Salud para el Bienestar II de manera coordinada lo estamos haciendo».

La alcaldesa recordó que durante el año pasado los módulos fueron instalados en puntos de alta afluencia ciudadana como la Plaza de Armas, Plaza de la Libertad, el área de mercados, la Laguna del Carpintero, la delegación de la zona norte y oficinas municipales.

«El año pasado tuvimos uno en la plaza de Armas, otro en la plaza de la Libertad en el área de mercados, uno en la laguna del Carpintero, delegación zona norte y otro en oficinas del Instituto de la Mujer».

Indicó que este año también se contempla habilitar un módulo en la sala de regidores, donde diariamente ciudadanos acuden para realizar distintos trámites y gestiones.

Villarreal Anaya explicó además que continúan aplicándose medidas preventivas para proteger al personal operativo del ayuntamiento, principalmente trabajadores de parques y jardines, mediante ajustes en horarios laborales y habilitación de espacios de resguardo para evitar una exposición prolongada al sol.