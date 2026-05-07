¿Qué es síndrome del niño olvidado? Estrategia que prepara defensa de Roxana “N” para justificar muerte de Vicente en Mexicali

El niño de tres años de edad perdió la vida luego de que su madre lo olvidará por más de 12 horas al interior de su camioneta

MÉXICO.- El miércoles 6 de mayo se llevó a cabo la audiencia inicial de Roxana “N”, donde un juez de control le dictó prisión preventiva justificada por el delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual de su hijo Vicente de tres años, quien murió luego de que lo dejará olvidado por más de 12 horas al interior de su camioneta tras haber llegado a su domicilio en estado de ebriedad.

Tras ser imputada por dicho delito, Roxana “N” fue trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mexicali, en donde permanece internada actualmente a la espera de su audiencia de vinculación a proceso que fue programada para este sábado 9 de mayo de 2026 luego de que su defensa solicitará un plazo de 144 horas para preparar sus pruebas.

No obstante, la defensa de Roxana “N” adelantó que podrían argumentar la existencia del ‘síndrome del niño olvidado’ dentro de su estrategia legal con el fin de aludir una perdida de la noción de la realidad para justificar la falta de reacción por parte de la madre.

¿Qué es el síndrome del niño olvidado? Argumento que prepara la defensa de Roxana “N”

El ‘síndrome del niño olvidado‘, también conocido como ‘Síndrome del Bebé Olvidado‘ (SBO), es un término acuñado por la psicología forense y la neurociencia para explicar cómo una persona dedicada y responsable puede olvidar accidentalmente a un niño dentro de un vehículo.

En el caso de Roxana «N», la defensa buscará utilizar este concepto para argumentar que la muerte de Vicente fue un accidente trágico derivado de un fallo cognitivo y no un acto criminal con dolo como se le imputó a la madre durante su última audiencia.

No obstante cabe aclarar que el SBO no es un padecimiento médico ni una enfermedad, sino un término utilizado para describir un fenómeno psicológico y trágico.

Asimismo, es importante mencionar que la defensa de Roxana «N» enfrenta un reto mayor debido a los agravantes presentados por la Fiscalía de Baja California, pues al haberse comprobado se encontraba en estado de ebriedad al momento de haber olvidado a su hijo podría argumentarse que la madre se puso voluntariamente en un estado que le impedía cuidar al menor, además de que, dejar a un niño 12 horas es una omisión negligente que excede un simple «descuido» momentáneo, por lo que en conclusión es poco factible que el argumento del ‘Síndrome del niño olvidado’ sea validado por la Fiscalía.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO