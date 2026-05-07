Regidor presenta denuncia por falta de mantenimiento en el puente Tampico

Señala que solamente 10% de 120 mdp que al año recauda la Caseta se destina a mantenimiento

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una denuncia formal por omisión en el mantenimiento y conservación del puente Tampico fue interpuesta hace aproximadamente tres semanas ante el director general de Caminos y Puentes Federales, Carlos Arceo Castañeda, informó el regidor Edmundo Marón Manzur.

El edil señaló que el mantenimiento de esta infraestructura debe realizarse de manera continua y con recursos provenientes del peaje que se recauda diariamente en la caseta.

“Se hagan los mantenimientos del puente Tampico en tiempo y forma. Es increíble que tengamos que levantar la voz, una y otra vez para que arreglen el puente y cada vez que levantamos la voz, atienden los bomberazos, lo arreglan pero…se le dan «mejoralitos», cosas que reparan de manera temporal”.

Marón Manzur estimó que el puente genera una recaudación anual cercana a los 120 millones de pesos; sin embargo, aseguró que sólo una mínima parte se destina a labores de mantenimiento.

“Lamentablemente ese dinero se lo llevan a México y lo utilizan en otros puentes del país o lo utilizan en otros puentes del país y tienen olvidado nuestro puente Tampico que recauda… aproximadamente 120 millones de pesos al año… si acaso un 10%”.

El regidor indicó que recibió una respuesta por parte de la Contraloría de CAPUFE; no obstante, dijo no estar conforme debido a que únicamente se le informó que el caso será revisado, sin plantearse acciones concretas.

Señaló necesario establecer un frente común entre legisladores federales, locales y el cabildo para lograr mantenimiento adecuado en el puente Tampico.

El regidor recordó que desde su etapa como diputado ha insistido en la necesidad de rehabilitar el puente Tampico en aspectos como asfalto, señalización e iluminación, aunque consideró que aún falta mucho trabajo por realizar.