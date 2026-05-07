Se registra Gloria Garza para dirigencia del PAN

Garza Jiménez se dijo lista para participar en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del partido en Tamaulipas.

Por Perla Reséndez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A unas horas de emitirse la convocatoria para la renovación de la dirigencia estatal del PAN en Tamaulipas, Gloria Garza Jiménez acudió este jueves ante el Comité Directivo Estatal a presentar su carta de intención para participar en el proceso interno.

“Iniciamos el proceso de recolección de firmas… ¡cuento contigo!”, posteó en sus redes sociales. “Hemos entregado nuestra carta intención… Arrancamos!”.

Gloria Garza Jiménez, ex Magistrada y César “Truko” Verástegui Ostos, diputado federal, son la dupla que estaría buscando la renovación de la dirigencia estatal del partido blanquiazul para el periodo 2026-2027.

Garza Jiménez se dijo lista para participar en el proceso de renovación de la dirigencia estatal del partido en Tamaulipas.

“Acción Nacional ha decidido que seamos las mujeres quienes nos postulemos a asumir la titularidad del Comité Estatal y en fórmula con extraordinarios panistas, pero sobre todo con tu apoyo lo vamos a lograr”.

De acuerdo con la convocatoria, el registro de los aspirantes a la renovación de la presidencia, secretaría general y siete posiciones dentro del Comité Directivo Estatal, será del 7 al 26 de mayo, periodo en el que también deberán realizar la recolección de firmas.

Del 5 de junio al 4 de julio se establece como periodo para la promoción del voto de las planillas que se registren para la contienda interna, mientras que el 5 de julio se llevará a cabo la jornada de votación de los militantes en Tamaulipas.

El método de elección será a través de votación directa de la militancia en los centros de votación en la que podrán participar 9,816 militantes registrados en el estado hasta el día 5 de mayo.

Otra de las fórmulas que estarían registrándose sería la formada por la también ex Magistrada Omeheira López Reyna e Ismael García Cabeza de Vaca, diputado local.