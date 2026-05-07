SET confirma adelanto de vacaciones escolares en Tamaulipas

La SET explicó que esta decisión también considera la logística nacional derivada de la realización del Mundial de Futbol 2026, evento internacional que obligará a realizar diversos ajustes operativos y de organización en distintos sectores del país, incluido el educativo.

Por Raúl López García

Expreso

La Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) confirmó y respaldó oficialmente el adelanto del cierre del ciclo escolar 2025-2026 en todas las escuelas públicas y privadas de nivel básico y medio superior de la entidad, como parte de los acuerdos alcanzados a nivel nacional durante la LXVI Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU).

La medida fue avalada por el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quien participó en la reunión encabezada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, donde se aprobó modificar el calendario escolar con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal educativo ante las altas temperaturas que afectan gran parte del país, particularmente a estados del norte y noreste como Tamaulipas.

De acuerdo con la información oficial, el último día de clases para alumnas y alumnos será el próximo viernes 5 de junio, mientras que las actividades administrativas concluirán el 12 de junio. Además, el Consejo Técnico Escolar (CTE) programado originalmente para el 29 de mayo fue reprogramado para el 8 de junio.

La SET explicó que esta decisión también considera la logística nacional derivada de la realización del Mundial de Futbol 2026, evento internacional que obligará a realizar diversos ajustes operativos y de organización en distintos sectores del país, incluido el educativo.

Asimismo, se informó que el receso escolar concluirá el 10 de agosto para que durante esa semana las comunidades escolares participen en las sesiones intensivas de Consejo Técnico Escolar y preparen el inicio del siguiente ciclo lectivo. Posteriormente, del 17 al 28 de agosto, se desarrollarán dos semanas oficiales de fortalecimiento académico enfocadas en reforzar aprendizajes y atender rezagos educativos entre niñas, niños y adolescentes.

El arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 quedó establecido para el 31 de agosto en todas las escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional (SEN), manteniéndose así la estructura académica necesaria para cumplir con los programas educativos.

El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, destacó que el ajuste al calendario no afectará el cumplimiento de los planes y programas de estudio, ya que se implementarán mecanismos de reforzamiento académico para garantizar la continuidad educativa y preservar la calidad de la enseñanza.

“El objetivo es mantener la excelencia educativa mientras se prioriza un entorno seguro y adecuado para la enseñanza”, señala el comunicado emitido tras la reunión nacional, donde también se analizaron peticiones presentadas previamente por diversas entidades federativas y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Por su parte, Miguel Ángel Valdez García reconoció la disposición del magisterio tamaulipeco para adaptarse a las modificaciones del calendario escolar y agradeció la colaboración de madres y padres de familia en el proceso educativo de las y los estudiantes.

Con estas acciones, Tamaulipas se suma oficialmente a la estrategia nacional impulsada por la SEP para enfrentar las condiciones climáticas extremas y organizar de manera anticipada el cierre del ciclo escolar 2025-2026, buscando privilegiar la salud, seguridad y bienestar de toda la comunidad educativa.