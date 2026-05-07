Sheinbaum reclama falta de colaboración de EU en caso Ayotzinapa y huachicol fiscal

La presidenta también destacó que en México se trabaja para combatir el narcotráfico, así como una baja en homicidios

MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó a Estados Unidos por su falta de colaboración. Mientras México ha enviado a más de 90 personas perseguidas, el país vecino del norte no ha atendido peticiones para devolver el favor en el caso del huachicol fiscal y el caso Ayotzinapa.

“Queremos que ellos cooperen, México ha enviado a más de 90 personas perseguidas por Estados Unidos, nosotros hemos pedido que ellos envíen a cuatro personas vinculadas con el tema del huachicol, no han enviado a nadie

“Hemos pedido que envíen a dos personas vinculadas con el caso Ayotzinapa, no han enviado a nadie, entonces es responsabilidad compartida y si tienen algo contra algún mexicano, aquí se juzga de acuerdo a los criterios del sistema penal acusatorio y la Constitución”, afirmó en la Mañanera de este 7 de mayo.

Esta declaración se da en respuesta al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien advirtió que puede haber nuevos señalamientos contra más mexicanos, después de lo ocurrido con Rubén Rocha, exgobernador de Sinaloa.

Se combate al narco: Sheinbaum

Luego de que Donald Trump amagó nuevamente con intervenir contra los narcos en caso de que México no haga lo propio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que se está trabajando, además de que hay una baja en homicidios y destrucción de laboratorios para procesar droga.

“Dijo (Trump), si no actúa, entonces. Estados Unidos va a actuar. Ese fue su declaración. Sabemos muchas veces, esto no lo ha dicho varias veces, el presidente Trump no es la primera vez. Pero nosotros estamos actuando.

“Hay una reducción casi del 50% en homicidios dolosos, 2 mil 500 laboratoriosdeshabilitados, destruidos, personas detenidas, que por cierto, las personas detenidas tienen no es como antes que se detenían y no había una carpeta de investigación, son carpetas de investigación con pruebas de personas detenidas”, añadió.

En la conferencia en Palacio Nacional, también resaltó que hay una reducción del paso de fentanilo de México a Estados Unidos. La titular del Ejecutivo Federal retomó la recién publicada Estrategia Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca en donde se plantea crear un Estados Unidos de América libre de drogas a través de normas sociales.

“Están reconociendo en la introducción que tienen un problema grave de consumo de drogas. Y aquí en este documento presentan una estrategia de cómo atender la prevención.

“Si ustedes recuerdan en una de las primeras llamadas que tuvimos con el presidente Trump, me preguntó él. Incluso lo hizo público después. ¿Por qué México no tiene un problema de drogadicción tan grave como el de Estados Unidos? Y le contesté desde mi punto de vista son dos cosas. Una, los valores familiares que hay en México. La protección familiar Dije, México es un país de valores muy profundos y de apoyo familiar. Y la segunda tenemos una campaña”, añadió.

Afirmó que aunque México colabore, de EU tiene que reconocer el problema de adicción.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO