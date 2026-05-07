Tatiana Clouthier presenta su renuncia; busca candidatura a la gubernatura de Nuevo León

La mandataria federal aseguró que Clouthier es una mujer extraordinaria y especial, al tiempo que agradeció su administración al frente del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior

La Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la renuncia de Tatiana Clouthier como titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior (IMME) se debe a que buscará ser candidata para contender a la gubernatura de Nuevo León.

La mandataria federal aseveró que Clouthier presentó su renuncia y ahora deberá seguir el criterio de Morena para ser una de las candidatas para las próximas elecciones en 2027 donde se elegirán a 17 nuevos gobernadores de los estados.

“Ya me había enviado su renuncia, ella deja el cargo del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, hizo un extraordinario trabajo de mucha vinculación, sobre todo con los mexicanos en Estados Unidos, también con mexicanos de otros mexicanos en el mundo», señaló Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum elogió el trabajo de Tatiana Clouthier

La Presidenta de México recordó el proceso que deben seguir los funcionarios federales que dimitan al cargo para participar en el proceso electoral del próximo año:

“Y ella quiere ir a trabajar a Nuevo León, recuerdan que yo dije que todo aquel que quiera competir a la elección del 27, tiene que dejar sus cargos, ella renuncia y va a Nuevo León, tiene que seguir el criterio de Morena”, afirmó Sheinbaum.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum aseguró que Tatiana Clouthier Carrillo es una mujer extraordinaria y es una mujer muy especial, señaló al reconocer que hizo un gran trabajo al frente del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior.

¿Qué cargos se elegirán en las elecciones de 2027? La jornada electoral que definirá a las nuevas gobernadoras y gobernadores se llevará a cabo el próximo domingo 6 de junio de 2027, con un horario de participación de 8:00 a 18:00 horas.

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MÉXICO