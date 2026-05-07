Ya fue dado de alta el único paciente con gusano barrenador en Tamaulipas

Amaya García dejó en claro que no existe ningún otro caso humano confirmado de manera oficial en Tamaulipas y pidió evitar especulaciones sobre información no verificada.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

La única persona en Tamaulipas infectada con gusano barrenador ya fue dada de alta, por lo que el caso quedó desactivado y ya no representa una alerta sanitaria, informó el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal del Estado, Cuauhtémoc Amaya García.

El funcionario estatal precisó que, hasta el momento, ese es el único caso humano confirmado oficialmente en la entidad, luego de que en redes sociales comenzaran a circular versiones sobre supuestos nuevos contagios en la frontera, específicamente en Reynosa.

En entrevista, explicó que la persona afectada era originaria del municipio de Antiguo Morelos y fue atendida médicamente en El Mante, donde se confirmó la presencia de la larva del gusano barrenador.

“Fue tratada la persona y hasta donde tengo entendido ya fue dada de alta”, señaló.

Por tanto, Amaya García dejó en claro que no existe ningún otro caso humano confirmado de manera oficial en Tamaulipas y pidió evitar especulaciones sobre información no verificada.

En cuanto al panorama ganadero, detalló que actualmente existen 132 casos activos de gusano barrenador en animales; sin embargo, aclaró que la cifra cambia todos los días debido a que constantemente se detectan nuevos casos, mientras otros son desactivados tras recibir atención veterinaria.

“Así como hay reportes nuevos, también hay inactivación de casos”, explicó.

Los municipios con más reportes actualmente son Tula, Bustamante y Ciudad Victoria, donde incluso se han detectado casos en mascotas, principalmente perros con heridas expuestas.

El subsecretario destacó que el reporte oportuno de los casos ha sido clave para contener la propagación, ya que permite activar barridos sanitarios y atención inmediata en las zonas donde aparece la plaga.