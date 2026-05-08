Adelantan vacaciones por mundial del futbol

Anuncia la SEP un ajuste en el calendario escolar en todo el país, por lo cual las vacaciones de verano iniciará el 5 de junio.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

La Secretaría de Educación Pública federal anunció un ajuste al calendario escolar en todo el país, por lo que el ciclo escolar concluirá antes de lo previsto y las vacaciones de verano iniciarán desde el próximo 5 de junio, informó el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, durante una reunión nacional con las y los secretarios de Educación de las entidades federativas.

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el cierre del ciclo escolar estaba marcado originalmente para el 15 de julio.

En este encuentro se acordó modificar las fechas del cierre escolar debido, según lo argumentado por el secretario, al inicio del Mundial de Futbol y a las altas temperaturas que se

sentirán en esas fechas.

“Estamos reunidos todas y todos los secretarios de educación pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar.

Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio”, expresó Mario Delgado.

«Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro País».

Las clases concluirán el 5 de junio, y las labores administrativas y de cierre escolar que realizan maestras y maestros se extenderán hasta el 12 de junio.

Posteriormente iniciará el receso de verano para el personal educativo.

Asimismo, explicó que las y los docentes regresarán a actividades el próximo 10 de agosto para participar en los Consejos Técnicos y preparar el siguiente periodo escolar.

Además, del 17 al 28 de agosto se desarrollarán dos semanas de fortalecimiento académico para reforzar aprendizajes con alumnas y alumnos antes del inicio oficial del nuevo ciclo.

De acuerdo con la SEP, el arranque oficial del siguiente ciclo escolar será el 31 de agosto.

Mario Delgado señaló que con este ajuste se busca garantizar el cumplimiento del plan de estudios y atender las solicitudes planteadas por distintas entidades federativas. También agradeció el apoyo de maestras, maestros, directivos, supervisores y padres de familia para concretar esta modificación al calendario escolar nacional.