Aplazan nuevamente audiencia de sentencia de Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos

Un juez federal de EE.UU. detalló un calendario estricto para las semanas previas a la audiencia de sentencia contra el ‘Mayo’ Zambada

ESTADOS UNIDOS.- Un juez federal de Estados Unidos aplazó la sentencia del narcotraficante mexicano y cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada.

El juzgador Brian Cogan determinó que la nueva fecha para conocer la condena del líder criminal será ahora el 20 de julio de 2026.

Esta es el segunda aplazamiento de la sentencia para Zambada García. Primero, se programó para el 13 de abril de 2026 y luego para el 18 de mayo.

El juez Cogan determinó un calendario estricto para las semanas previas a la audiencia de sentencia, a realizarse en la Sala 10A Sur de la la Corte Federal en Brooklyn, en Nueva York.

Estableció como fecha límite el 6 de julio para que los abogados de cofundador del Cártel de Sinaloa presente su memorando de sentencia y cualquier objeción al Informe de Presentencia (PSR). El 13 de julio es el límite para que los fiscales estadounidenses presenten su respuesta a los argumentos de la defensa.

Finalmente y con toda esa información, el juez Cogan definirá el 20 de julio definirá la sentencia definitiva en contra del narcotraficante mexicano.

Fue el 25 de agosto de 2025 cuando Ismael Mayo Zambada se declaró culpable de dos cargos por crimen organizado ante el juez Brian Cogan de la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.

Zambada García, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, y que inicialmente estaba acusado de 17 cargos, reconoció en su acuerdo de culpabilidad haber liderado una organización criminal desde 1989 hasta 2024, en donde participó en actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

El que fuera mano derecha del narco Joaquín Chapo Guzmán, con más de medio siglo vinculado al narcotráfico, sumaba acusaciones en 16 tribunales federales de Estados Unidos desde 2009, y los dos cargos por los que asumió responsabilidad acarrean pena de cadena perpetua.