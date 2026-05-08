Bajo la lupa notarios públicos en Tamaulipas

El activista expuso incluso una experiencia personal relacionada con la presunta venta irregular de una propiedad de su pertenencia en el estado de Aguascalientes, caso que actualmente se encuentra en proceso judicial.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Observatorio Judicial del Sur de Tamaulipas advirtió que mantendrá una estrecha supervisión sobre la actuación de los notarios públicos en la entidad, al considerar que desempeñan un papel fundamental en el patrimonio de las familias y en el desarrollo económico de la región, informó Ernesto Alfonso Martínez Juárez, representante de Sociedad Civil y de Organizaciones Médicas.

Durante la presentación del organismo, Martínez Juárez señaló que el objetivo no es confrontar al gremio notarial, sino vigilar el cumplimiento de la legalidad y proteger a la ciudadanía ante posibles irregularidades que puedan afectar el patrimonio de las personas.

El activista expuso incluso una experiencia personal relacionada con la presunta venta irregular de una propiedad de su pertenencia en el estado de Aguascalientes, caso que actualmente se encuentra en proceso judicial.

“Dije voy a pagar el predial porque la casa aún es mía, me meto al sistema, la casa estaba a nombre de otra persona… el 13 de este mes tengo audiencia, presumo vinculan a proceso al vendedor, el notario está en la cárcel se toparon con gente que tiene posibilidad económica; la mayor parte de la gente no lo tiene”

Martínez Juárez expresó que el Observatorio Judicial busca documentar irregularidades y canalizar la información ante las autoridades competentes para evitar afectaciones patrimoniales a las familias tamaulipecas.

Asimismo, reconoció los avances anunciados por Héctor Joel Villegas González en materia de modernización y digitalización de procesos notariales.

Indicó que la implementación de nuevas herramientas tecnológicas debe traducirse en mayores garantías de transparencia y seguridad jurídica para evitar que la fe pública sea utilizada en perjuicio de los ciudadanos.

En la presentación del Observatorio Judicial del Sur de Tamaulipas participaron también: Rafael Martínez Alcocer,representante de la Asociación Mundial de Abogados en Tamaulipas; Aurora Mercado Vargas,representante de la Asociación Mundial de Abogados en el país.

La coordinadora Nacional de Colegios e Instituciones Educativas del Centro y directora de vinculación del Observatorio, Guadalupe Melgarejo Pérez;David Hernández Muñiz, representante de la Unión de Padres de Familia del Sur de Tamaulipas; así como Marisela Pérez Gómez, Consejera de la Unión de Padres de Familia.