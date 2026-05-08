Consulta cómo quedaron los puentes y días sin clases tras modificación de la SEP

La Secretaría de Educación Pública adelantó el fin del curso para proteger a los alumnos de las altas temperaturas y por la realización del Mundial de Futbol 2026

MÉXICO.- Tras el anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el que se dio a conocer que el fin del ciclo escolar 2025-2026 se adelantará para el próximo viernes 5 de junio, alumnos, padres de familia y demás personal de la comunidad estudiantil básico comenzaron a cuestionarse cómo es que quedaron programados los últimos puentes escolares del curso, por ello, en esta nota te diremos cuál es la información oficial al respecto.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las secretarías de educación de las distintas entidades federativas acordaron de manera unánime adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio debido a dos principales razones, la primera de ella es proteger a la comunidad estudiantil de las altas temperaturas de la temporada y la segunda es debido a la realización del Mundial de Fútbol.

Cabe señalar que, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que esta modificación en el calendario escolar, será aplicable para todas las escuelas públicas y privadas del nivel básico y del nivel Medio Superior en todo el territorio nacional.

Por otra parte, la presidenta de la República Mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que más adelante se publicará un nuevo calendario en el que se indicarán con exactitud el periodo de fortalecimiento de aprendizajes de cara al ciclo escolar 2026-2027 pues, aunque ya hay una propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este cronograma podría sufrir modificaciones.

¿Cuántos puentes escolares le restan al ciclo escolar 2025-2026 con la modificación al calendario?

El ciclo escolar 2025-2026 originalmente iba a terminar el próximo 15 de julio, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) señaló que ahora culminará el próximo 5 de junio, es decir, poco más de un mes antes de lo previsto, no obstante, pese a esta situación, los alumnos del nivel básico todavía podrán disfrutar de dos fines de semana largos más antes de que culminen las clases.

Según lo que se indica en el calendario escolar modificado de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo puente está programado para el próximo viernes 15 de mayo, fecha en la que se conmemorará el Día del Maestro, mientras que el segundo puente ocurrirá el viernes 29 de mayo y este se originará por la realización de la última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar y como se dijo antes, el curso culminará oficialmente el próximo viernes 5 de junio.

Cabe destacar que, la plantilla docente deberá acudir a los planteles durante la semana del 8 al 12 de junio para realizar el cierre administrativo y será el 10 de agosto cuando se retomen las actividades con una semana completa de consejo técnico escolar intensivo y del 17 al 28 de agosto se realizará un periodo de fortalecimiento de aprendizajes para el 31 de agosto iniciar formalmente el ciclo escolar 2026-2027.

Es importante señalar que, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que todavía podría haber modificaciones en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo que se recomienda mantenerse atentos a los avisos que se realicen a través de los canales oficiales del gobierno federal y de las autoridades escolares.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO