Denuncian negligencia médica en cirugía de urgencia que costó 50 mil

La familia de la víctima realizó un pago de 50 mil pesos para concretar la cirugía, la cual terminó en tragedia.

Por.Óscar Figueroa

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una presunta negligencia médica en un hospital privado de Tampico provocó el deceso de un hombre durante una intervención de urgencia en la vesícula.

La familia de la víctima realizó un pago de 50 mil pesos para concretar la cirugía, la cual terminó en tragedia.

De acuerdo con la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el paciente padecía de problemas cardíacos.

Pese a este historial clínico, el cirujano a cargo recomendó la operación inmediata la noche del pasado 5 de mayo.

Poco tiempo después del ingreso al quirófano, los médicos notificaron a los parientes sobre un paro cardíaco fatal.

La esposa del fallecido, Paula “B”, señaló diversas irregularidades y omisiones por parte del médico responsable.

Según su testimonio, el especialista conocía los riesgos por la condición del corazón de su marido, pero insistió en la cirugía tras recibir el pago que la familia logró reunir con dificultad.

Tras el reporte del fallecimiento, las autoridades ministeriales acudieron al nosocomio para el levantamiento del cuerpo.

La Fiscalía ordenó la necropsia de ley y dio inicio a una carpeta de investigación para determinar si existió una responsabilidad profesional por parte del personal médico en el hospital privado.