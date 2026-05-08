Denuncian presunta negligencia médica en Hospital General 6 del IMSS

El denunciante también señaló haber sido víctima de malos tratos por parte de elementos de seguridad del IMSS y adelantó que procederá legalmente para exigir responsabilidades por lo ocurrido.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Una presunta negligencia médica en el Hospital General número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Ciudad Madero mantiene en estado grave a una mujer de 58 años de edad, denunció su hijo, Pedro Ernesto Cruz García, quien acudió este viernes a la Plaza de Armas de Tampico para hacer pública la situación.

De acuerdo con el afectado, su madre, Martha García Guillén, fue internada el pasado 2 de mayo en el hospital del IMSS debido a un desorden electrolítico. Señaló que, aunque una persona lo apoya en el cuidado de la paciente mientras él trabajaba para cubrir gastos médicos y personales, durante la madrugada presuntamente le fue suministrado un medicamento que complicó severamente su estado de salud.

“Le pregunto a la doctora me contesta de manera prepotente y no me quiere decir por qué le metió ese medicamento, por qué está así y ahorita está grave… está inflada como un sapo, se le cerraron los bronquios”

Cruz García afirmó que al solicitar explicaciones al personal médico no recibió una atención adecuada y acusó actitudes groseras y falta de información sobre el estado de salud de su madre, quien además padece esquizofrenia bipolar.

“No me dejaron pasar a una cama, estuvimos tres días sin cama, parados, sentados. Mi mamá desmayándose todos se portaron groseramente, alzando la voz, nadie habla, nadie dice nada”

El denunciante también señaló haber sido víctima de malos tratos por parte de elementos de seguridad del IMSS y adelantó que procederá legalmente para exigir responsabilidades por lo ocurrido.

“Llegar hasta las últimas consecuencias porque mi madre entró bien, entró viva y pido el apoyo de toda la ciudadanía, primeramente una oración por mi madre”

Pedro Ernesto Cruz García consideró que pese a las cuotas y aportaciones realizadas al sistema de salud, existe presunta prepotencia y falta de sensibilidad por parte de algunos trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.