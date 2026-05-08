Día Mundial de la Cruz Roja: Victoria recuerda entre sirenas apagadas una institución colapsada

Entre nostalgia y preocupación, Ciudad Victoria vive un Día de la Cruz Roja marcado por el cierre de una de las instituciones más emblemáticas de auxilio

Por Raúl López García

Expreso – La Razón

Cada 8 de mayo el mundo reconoce la labor de quienes dedican su vida a salvar otras. Paramédicos, socorristas, médicos y voluntarios de la Cruz Roja son homenajeados en el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, una fecha que tradicionalmente estaba marcada por colectas, reconocimientos y actos de solidaridad.

Pero en Ciudad Victoria, este 2026 la conmemoración tiene un tono completamente distinto.

La delegación de la Cruz Roja luce cerrada, con instalaciones prácticamente vacías, ambulancias detenidas y una profunda crisis administrativa y financiera que terminó por colapsar una institución histórica para la capital tamaulipeca.

Las sirenas que durante décadas recorrieron las calles auxiliando accidentes, trasladando enfermos y atendiendo emergencias, hoy permanecen en silencio.

La imagen golpea especialmente porque la Cruz Roja en Victoria no solo fue una corporación de auxilio; fue parte de la memoria colectiva de generaciones enteras. Miles de victorenses crecieron viendo a los socorristas llegar primero a choques, incendios, inundaciones y tragedias familiares.

En temporadas de lluvias, la institución participaba en rescates y apoyo humanitario. Durante accidentes carreteros en las vías hacia Zaragoza, Soto la Marina o Monterrey, las ambulancias de Cruz Roja eran muchas veces la diferencia entre la vida y la muerte.

También fue escuela de cientos de jóvenes voluntarios que encontraron en la institución una forma de servir a la comunidad.

Durante años, las colectas anuales eran símbolo de unidad ciudadana. Era común observar a estudiantes, empresarios y voluntarios participando en boteos en cruceros y escuelas para mantener operativa una institución que dependía en gran parte de los donativos.

Sin embargo, el deterioro comenzó lentamente.

Primero aparecieron reportes sobre falta de recursos, escasez de combustible y dificultades para mantener las ambulancias en funcionamiento. Después trascendieron problemas para cubrir salarios, comprar equipo médico y sostener la operación diaria.

La crisis terminó por explotar cuando la sede nacional confirmó irregularidades administrativas y financieras en Tamaulipas, situación que derivó en el cierre indefinido de varias delegaciones, incluida la de Ciudad Victoria.

El impacto fue devastador.

La capital del estado perdió una de sus principales instituciones de atención prehospitalaria en un contexto donde los accidentes viales, emergencias médicas y servicios de urgencia siguen aumentando.

Para muchos ciudadanos, el cierre no solo representa un problema operativo; también significa la caída de una institución que durante décadas simbolizó ayuda desinteresada y solidaridad humana.

Este Día Mundial de la Cruz Roja no habrá celebraciones masivas en Victoria ni el tradicional movimiento de ambulancias recorriendo la ciudad. Tampoco el ambiente de reconocimiento que caracterizaba esta fecha.

En cambio, la conmemoración llega entre incertidumbre, nostalgia y preocupación por el futuro de una corporación que alguna vez fue orgullo de Tamaulipas.

Aun así, entre instalaciones apagadas y puertas cerradas, permanece el reconocimiento hacia quienes vistieron el uniforme y salieron a atender emergencias sin importar la hora, el clima o el riesgo.

Porque aunque hoy las ambulancias estén detenidas, miles de victorenses todavía recuerdan que, durante décadas, la Cruz Roja fue sinónimo de esperanza.