El PAN a las urnas

GRANO DE ARENA / JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Derivado de que, 27 de los 28 Comités Municipales del PAN rechazaron elegir a la nueva dirigencia estatal, a través del Consejo Estatal, que FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA tiene controlado, el Comité Ejecutivo Nacional emitió la noche del miércoles la Convocatoria para relevar al testaferro del ex mandatario, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, mediante el voto directo de las y los militantes panistas de Tamaulipas.

Solo el Comité Directivo Municipal de Río Bravo, se manifestó a favor de que la nueva dirigencia estatal se eligiera a través del Consejo Estatal.

Vigente al 6 de mayo de 2026, el Padrón de militantes del PAN en el estado asciende a 9,816 ciudadanas y ciudadanos, que estará convocados a votar el próximo domingo 5 de julio, para elegir a la próxima presidenta (con A) que conducirá al blanquiazul durante el periodo 2026-2027.

Recordemos que, el 2 de octubre de 2022, es decir, al siguiente día en que AMÉRICO VILLARREAL ANAYA inició el primer sexenio de la 4T, se eligió a la planilla única encabezada por CANTÚ GALVÁN.

Así, con el “CACHORRO” al frente del PAN, CABEZA DE VACA controlaría al panismo tamaulipeco desde su mansión en Texas, además de cuidarle la espalda a su gobierno, que fracasó en la intentona de mantener en el poder al blanquiazul, con la potente irrupción de MORENA y la 4T.

Suscrita por KAREN MICHEL GONZÁLEZ MÁRQUEZ, Secretaria General del CEN que preside JORGE ROMERO HERRERA, la Convocatoria señala que, junto con Veracruz, para la renovación de la dirigencia tamaulipeca solo pueden “contender personas del género femenino”.

Por esta razón, han levantado la mano para participar la ex Subsecretaria de Legalidad y ex Magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, GLORIA ELENA GARZA JIMÉNEZ, con una larga trayectoria en las finas del PAN.

También lo ha hecho OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, ex diputada federal, ex directora del Sistema DIF Tamaulipas y ex Magistrada del STJ.

La primera, GLORIA GARZA JIMÉNEZ, representa el cambio que necesita el PAN para recomponerse y cerrar las heridas que dejó el grupo de CABEZA DE VACA, que controla el partido desde octubre de 2016.

Un perfil necesario rumbo a la elección federal y local de 2027, en donde el panismo tamaulipeco requiere un liderazgo con este perfil. Además, cuenta con el apoyo de CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, un panista reconocido por ser un operador político nato y por su cercanía con la militancia estatal.

Todo lo contrario de lo que representa OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, quien es percibida por el panismo como la candidata de la continuidad del grupo cabecista, que tanto daño ha hecho al blanquiazul, con dirigentes distantes y excluyentes, como LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN.

Qué mejor oportunidad tiene la militancia de mandar al basurero, a un grupo político cuyo líder tiene la calidad de prófugo de la justicia, de acuerdo a la Sala Superior del TEPJF, que le negó a CABEZA DE VACA su registro como candidato a una diputación federal, y que vive fuera del país.

Renovarse o morir, una frase atribuida al español MIGUEL DE UNAMUNO, es la alternativa que tendrá la militancia panista el próximo domingo 5 de julio, cuando será convocada a las urnas en los Centros de Votación, que abrirán de 10 am a 4 pm. Previamente, las candidatas harán campaña del 5 de junio al 4 de julio próximos.

Por cierto, el 58% del panismo registrado en el Padrón de militantes, es decir, 5,893 personas, viven en Reynosa (1,299), Matamoros (570), Victoria (728), El Mante (604), Madero (754), Nuevo Laredo (599) y Tampico (1,135).

Militancia panista que representa el 0.34% de la Lista Nominal de Tamaulipas.