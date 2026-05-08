Es un grave error: padres de Familia

Consideran que quitar entre 5 y 7 semanas, afecta el aprendizaje.

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), rechazó la modificación al ciclo escolar, al advertir que esto solo abonará a continuar con el rezago educativo.

La organización pidió revocar el acuerdo que es “un grave error” porque compromete el futuro educativo.

“La Unión Nacional de Padres de Familia, expresa su más enérgico rechazo y profunda indignación ante el acuerdo anunciado por la SEP y el CONAEDU de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio bajo el pretexto de las altas temperaturas y el Mundial de Futbol”.

Consideran que quitar entre 5 y 7 semanas, afecta el aprendizaje.

Consideran que utilizar el mundial de futbol y las altas temperaturas es inaceptable, porque los partidos solos se realizarán en 3 ciudades del país.

Por otro lado, agregan que las altas temperaturas no son una novedad, pero la SEP, no ha invertido en equipamiento básico como ventiladores en las escuelas.

“Existen soluciones reales (horarios escalonados, infraestructura temporal, apoyo tecnológico, suspensión focalizada por zona, etc.) que no implican sacrificar el calendario completo”.

Finalizan advirtiendo que “la falta es voluntad de los Gobiernos Estatales y la falta real de equipamiento e infraestructura de calidad por parte de las mismas autoridades educativas que ya acumulan 3 ciclos similares sin invertir en el rubro tan simple como unos ventiladores”.