Estos productos subieron de precio en abril por la inflación. Así lo reportó el INEGI

La inflación en abril mostró una ligera disminución, pero algunos productos registraron fuertes aumentos que impactan al bolsillo de los mexicanos.

Si has notado que en las últimas semanas los precios de algunos productos en el mercado suben de precio, no es casualidad, es la inflación. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que mide el cambio promedio en los precios de los productos que integran la canasta básica.

Este índice muestra la inflación anual, que según el reporte, mostró una ligera disminución en abril respecto al mes anterior, al ubicarse en 4.45%. En el mismo mes pero de 2025, la inflación anual fue de 3.93%.

Los productos que destacaron por su incidencia en la inflación general fueron el jitomate, chile serrano, así como papa y otros tubérculos, con incrementos en sus precios. Por su parte, la electricidad, el tomate verde y el pollo disminuyeron sus precios.

¿Cuáles subieron más de precio?

Estos fueron los productos que subieron más de precio en abril:

– Chile poblano: 41.42%

– Chile serrano: 36.27%

– Otros chiles frescos: 26.46%

– Jitomate: 19.25%

– Papa y otros tubérculos: 12.23%

– Gasolina de alto octanaje: 6.16%

– Autobús urbano: 3.44%

– Gas doméstico LP: 1.56%

– Loncherías, fondas, torterías y taquerías: 0.49%

– Vivienda propia: 0.31%

¿Cuáles bajaron de precio?

Estos fueron los productos que bajaron más de precio en abril:

– Tomate verde: -34.80%

– Calabacita: -18.57%

– Limón: -14.58%

– Electricidad: -14.00%

– Ejotes: -12.99%

– Plátanos: -9.46%

– Transporte aéreo: -7.52%

– Huevo: -3.48%

– Pollo: -2.44%

– Otros alimentos cocinados: -0.25%

Con información de El Heraldo de México