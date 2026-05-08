Investigan presunto error quirúrgico que terminó con la muerte de un paciente

ESTADOS UNIDOS.- Un médico de 44 años mató a su paciente tras extraerle el órgano incorrecto en Florida, Estados Unidos, se trata del doctor Thomas Shaknovsky, de 44 años, quien sometió a su paciente William Bryan, de 70 años, a una esplenectomía laparoscópica; sin embargo, terminó extrayéndole su hígado.

De acuerdo con NBC, Shaknovsky confesó que no podía distinguir entre las regiones del cuerpo porque se encontraba “muy enojado”, lo que derivó en que fuera acusado de homicidio, por lo que podría ser sentenciado hasta 15 años en prisión en caso de ser declarado culpable.

Confundió su hígado con su bazo

Confesó que durante la intervención se encontró con complicaciones que pusieron en riesgo a Bryan, cuyo abdomen se encontraba ensangrentado y la dilatación de su intestino le impidió identificar de dónde se originaba la sangre. De manera simultánea, su equipo médico realizaba compresiones en el pecho de Bryan para reanimarlo.

“No puedo explicarte cómo se siente para un doctor perder a su paciente en la mesa y qué tan desmoralizador y devastador puede ser”, aseguró Shaknovsky.

Su esposa, Beverly, demandó al doctor tras la muerte de Thomas

FOTO: The New York Post

Incidente afectó profundamente a Thomas

El doctor aseguró que el incidente le dejó una marca emocional de la cual nunca podrá recuperarse, y lo recuerda “cada día”. Afirmó estar traumatizado de por vida y expresó su profundo arrepentimiento. Beverly, la esposa de la víctima, demandó al doctor y explicó que ambos acudieron al Ascension Sacred Heart Emerald Cost Hospital luego de que Bryan experimentara dolor estomacal. Allí, el galeno le explicó que necesitaba someterse a una cirugía debido a una anomalía en su bazo. Sin embargo, tras la extracción de su hígado, Bryan atravesó por un “pérdida de sangre inmediata y catastrófica que resultó en su muerte”, menciona la demanda.

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Walton County Sheriff’s Office

De acuerdo con la documentación, Shaknovsky averiguó que el órgano extraído era en realidad su hígado después de la muerte de Bryan. Sin embargo, intentó encubrir el error al asegurarle a su esposa que su bazo era cuatro veces más grande de lo normal y se había trasladado hasta el otro lado del cuerpo. El mes pasado fue arrestado mientras prestaba servicio como conductor de aplicación y fue acusado de homicidio en segundo grado.

Autoridades aseguran que previamente el doctor también cometió una serie de errores médicos que derivaron en el paro cardiaco y la abundante pérdida de sangre de Bryan, aunado a que se negó a solicitar apoyo de equipo médico.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO