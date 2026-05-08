Los retos de la maternidad

EN VISTO / DORA DE LA CRUZ

En México, siete de cada diez mujeres son mamá y tres de cada diez hogares son encabezados por jefas de familia. La maternidad enfrenta grandes retos que tienen que ver especialmente con su salud, los mitos de la sociedad sobre su rol en el hogar y la doble y triple jornada. Súmele a eso lo desgastante demanda de pensión alimenticia tras un divorcio, que es uno de los mayores desafíos legales y económicos para las mujeres.

En esta celebración del 10 de mayo, de origen comercial para reactivar la economía, se tiene que reflexionar, para avanzar hacia hogares en condiciones de igualdad; se requiere una maternidad más realista, que cuestione el mito de que la mujer puede con todo y recupere espacios propios, sin culpa para las madres; romper con el rol materno, que nos enseñan en el cine, en las novelas y los medios de comunicación; la maternidad no es una responsabilidad individual.

Tenemos que hablar más en todos los espacios, públicos como privados,

de una maternidad realista, que se aborde el modelo social también, que no romanticemos el tema de la maternidad, la que ha sido enseñada bajo exigencias estrictas; es momento de hablar de la otra maternidad, la real , acabar con los mitos de la madre perfecta, la que todo lo puede, porque serlo, no es fácil para nadie, especialmente para la población en condiciones vulnerables, y en la que el estado mexicano debe entrarle con políticas públicas, con programas y presupuestos.

Los programas en materia de género sobre la maternidad, no siempre avanzan al ritmo de la realidad que viven las mujeres, como la depresión posparto, un tema que poco se visibiliza, pero que, para quien la enfrenta, es complejo y doloroso; este proceso no está dentro de una atención médica en los programas de parto gratuito, la que debe incluirse como parte integral a una maternidad digna.

Una 50 por ciento de las madres trabajadoras, están en condiciones de informalidad laboral, cerca del 60% sin acceso a protección social; las llamadas brechas salariales que sí existen, y que pueden implicar una reducción de hasta 30% en los ingresos después del segundo hijo es otra deuda en la agenda de género.

La maternidad también se vive con una carga de cuidados, principalmente en ellas, con una doble jornada que combina trabajo remunerado y labores no remuneradas en el hogar. Este realidad de la maternidad, se ha visto agravado por la reducción de políticas de apoyo, de programas de estancias infantiles, cuyos horarios de servicio no se ajustan a las jornadas laborales de algunas madres.

La violencia en el hogar, es otra deuda pendiente, que no ha logrado disminuir; el 39.9% de las mujeres de 15 años y más han experimentado violencia por parte de su pareja, en México; muchas de ellas ni siquiera denuncian.

La maternidad en México no puede seguir viéndose como una experiencia individual. Es una realidad colectiva que expone desigualdades estructurales.

Que el 10 de mayo no se quede en solo una celebración, ni en discursos que la romantizan mientras, el día al día la sobrecargan.