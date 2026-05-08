Participa UAT en brigada del DIF

La Universidad Autónoma de Tamaulipas colaboró con servicios de enfermería, derecho y veterinaria en las brigadas “Transformando Familias”, organizadas por el DIF Tamaulipas y el Gobierno del Estado.

Por Staff

Expreso-La Razón

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), encabezada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, participó en las brigadas “Transformando Familias”, organizadas por el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno del Estado en el municipio de Abasolo.

Como parte de estas jornadas itinerantes de servicios integrales, la UAT instaló módulos de atención y asistencia social en las áreas de enfermería, derecho y medicina veterinaria, con la participación de estudiantes y docentes universitarios.

En este contexto, el rector destacó la importancia de colaborar junto al gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, en acciones orientadas a acercar servicios gratuitos de salud, asistencia social y educación a las comunidades más vulnerables del estado.

Asimismo, reconoció el enfoque social de estas brigadas, particularmente en temas relacionados con la salud de las mujeres y la entrega de apoyos funcionales para personas que más lo requieren.

La brigada “Transformando Familias”, dedicada en esta ocasión al Día de las Madres, instaló desde temprana hora módulos de atención en la explanada de usos múltiples de la cabecera municipal de Abasolo.

Habitantes del municipio acudieron para recibir diversos servicios médicos, nutricionales, dentales y de salud para la mujer, además de apoyos como entrega de lentes, aparatos auditivos, medicamentos e información sobre alfabetización, preparatoria abierta, becas y créditos educativos.

Por parte de la UAT participaron la Facultad de Enfermería Victoria, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, así como la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.