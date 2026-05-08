Piden regresar la policía de proximidad

Sería para contener ola de robos en la ciudad.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo del Cabildo de Victoria, Daniel Alexander Pérez Vázquez, propuso el regreso de la policía de proximidad municipal en la capital del estado, con el objetivo de reforzar la presencia de elementos en colonias y zonas comerciales, además de reducir delitos como el robo.

El regidor señaló que este problema no debe minimizarse, pese a las denuncias presentadas por empresarios locales, y llamó a mantener la coordinación con las autoridades de seguridad.

Reconoció que las mesas de seguridad han permitido atender parte de las inquietudes del sector empresarial; sin embargo, advirtió que la incidencia delictiva continúa en aumento en Ciudad Victoria.

“No es ninguna sorpresa para la sociedad que estamos enfrentando una importante pérdida de empleos y problemas económicos serios en la ciudad. Hace falta inversión externa y que regresen las maquiladoras, por lo que las autoridades deben atender las deficiencias que actualmente tiene la capital”, expresó.

Indicó que actualmente se registran entre 15 y 20 robos diarios, cifra que calificó como alta. Explicó que algunas personas únicamente reportan sentirse inseguras, mientras que otras sí presentan denuncias formales por robos o asaltos en sus negocios.

Afirmó que sí existen denuncias por parte de empresarios que consideran que las autoridades pueden actuar para mejorar las condiciones de seguridad.

Pérez Vázquez insistió en que Victoria debe recuperar la policía de proximidad, propuesta que, dijo, también impulsa Movimiento Ciudadano a nivel nacional.

“Debe haber policías municipales cercanos a las colonias y a los sectores con mayores índices delictivos”, sostuvo.

Asimismo, reconoció que existe controversia sobre el número de denuncias presentadas, ya que mientras algunas autoridades aseguran que no existen reportes formales, empresarios afirman lo contrario y promueven la denuncia mediante cámaras empresariales, aunque sin revelar cifras exactas debido a la gravedad de algunos casos.