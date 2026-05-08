Reclama Gattás más dureza contra roba cables y pirómanos

Pide alcalde de Victoria endurecer la ley contra ladrones de cable y quienes provocan incendios en la ciudad

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON

El presidente municipal de Victoria, Eduardo Gattás Báez, anunció que buscará impulsar reformas legales para endurecer las penas contra quienes roban cableado de alumbrado público y contra personas responsables de incendios provocados, al considerar que actualmente “la ley es muy suave” y permite que los detenidos recuperen rápidamente su libertad.

Durante una entrevista, el alcalde informó que recientemente sostuvo una reunión con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para abordar específicamente los casos de robo de cableado en la ciudad, así como el caso del presunto pirómano detenido hace dos semanas y posteriormente liberado.

“Llegamos a la conclusión de que debemos hacer una reforma a la ley en cuanto a los delitos de robo de cableado, porque siguen saliendo”, expresó.

Gattás reconoció el trabajo de la Fiscalía y de las corporaciones de seguridad, al asegurar que Victoria se mantiene entre las ciudades más seguras del país gracias a la coordinación entre Guardia Estatal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y autoridades ministeriales.

Sin embargo, insistió en que el problema radica en que los responsables obtienen su libertad bajo fianza.

“La Fiscalía hace su trabajo, ellos hacen todo, pero la ley todavía sigue siendo muy suave en ese sentido”, declaró.

El edil adelantó que ya se analiza una propuesta junto con las diputadas locales Blanca Anzaldúa Nájera y Catalina García Anzaldúa para reformar la legislación y aumentar las sanciones tanto para quienes roban cableado como para quienes compran el material sustraído.

“No solamente debe haber delito para quien roba el cableado, también para quien lo compra”, sostuvo.

Gattás reveló que el municipio ha detectado robos considerables de infraestructura eléctrica, afectando principalmente circuitos completos de alumbrado público.

Aunque evitó precisar una cifra total, confirmó que existen casos de hasta dos kilómetros de cable robado.

“¿De qué me sirve tener el 98 por ciento de alumbrado en Victoria si me roban un circuito completo? Tengo que hacer la denuncia, esperar el proceso y tardamos hasta dos semanas en volver a instalar el cableado”, lamentó.

El presidente municipal explicó que el robo de cableado no solo representa un daño económico para el Ayuntamiento, sino también una afectación directa para miles de ciudadanos que se quedan sin iluminación en colonias y avenidas.

Actualmente, dijo, Victoria mantiene una cobertura superior al 98 por ciento en alumbrado público y la meta es alcanzar el 100 por ciento en las próximas semanas.

Sobre el caso del presunto pirómano relacionado con incendios recientes, Gattás confirmó que el detenido fue liberado conforme a derecho, aunque consideró preocupante que pueda reincidir.

“Sí lo soltaron… también ellos están haciendo bien su trabajo. No quiero echarle la culpa a la Fiscalía, sino todo lo contrario”, señaló.

Al ser cuestionado sobre si existe riesgo de que vuelva a provocar incendios, respondió: “Así es”.

El alcalde indicó que la intención de las reformas será que los responsables enfrenten consecuencias más severas y permanezcan más tiempo detenidos para inhibir este tipo de delitos.

“La cosa es tenerlos unos dos o tres meses, que realmente les cueste y que digan: ‘Ya no lo vuelvo a hacer’”, puntualizó