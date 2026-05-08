Se reintegra observatorio judicial del sur de Tamaulipas

La creación del observatorio surge tras las recientes reformas judiciales y responde a la necesidad de generar mayor confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir Justicia.

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el sistema de justicia, quedó integrado oficialmente el Observatorio Judicial del sur de Tamaulipas.

Durante la presentación del organismo, se dijo que este mecanismo ciudadano tendrá funciones de análisis, evaluación y seguimiento sobre el desempeño de juezas, jueces, ministerios públicos y notarías en la región.

El proyecto , mencionan estará enfocado en el segundo distrito judicial del estado y trabajará mediante esquemas de monitoreo, recopilación de datos, análisis de indicadores y elaboración de reportes sobre el funcionamiento del sistema judicial.

La creación del observatorio surge tras las recientes reformas judiciales y responde a la necesidad de generar mayor confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir Justicia.

Entre las acciones planteadas, se dijo que se encuentra la evaluación de tiempos de atención en denuncias y primeros actos de investigación, además del impulso a propuestas para fortalecer la supervisión sobre el desempeño de las y los notarios.

El organismo funcionará como una estructura plural, no partidista y sin fines de lucro, integrada por representantes de organizaciones civiles, abogados, académicos y ciudadanos interesados en fortalecer el Estado de Derecho, detallaron.

Durante la ceremonia también se recordó que este modelo de observación judicial comenzó a desarrollarse en México desde 2015, tomando como referencia experiencias internacionales implementadas en países de África, Sudamérica y Centroamérica.

Además, los organizadores adelantaron que buscarán establecer vínculos con el Observatorio Judicial Nacional e impulsar la creación de organismos similares en otros distritos judiciales de Tamaulipas.

El propósito central será evitar simulaciones y consolidar un espacio de trabajo permanente enfocado en la evaluación ciudadana y la mejora continua de los procesos judiciales, concluyeron los participantes.