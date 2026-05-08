Tamaulipas bajo alerta por lluvias intensas, tormentas eléctricas y posible granizo este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que pese a las precipitaciones prevalecerá una onda de calor en gran parte del país

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante este viernes 8 de mayo el frente frío número 49 provocará lluvias en al menos 21 estados de la República Mexicana, las cuáles, podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo, además, se informó que pese a las precipitaciones se mantendrán las altas temperaturas debido a una onda de calor, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general, durante este viernes 8 de mayo el frente frío número 49 se extenderá como estacionario en el noreste de México, y en interacción con un canal de baja presión y con inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste y oeste), Puebla (norte, este y sureste) y Veracruz (centro); puntuales fuertes en Hidalgo (norte y este), Tlaxcala (norte y este) y Estado de México (noreste); chubascos en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Morelos y Zacatecas.

Asimismo, canales de baja presión sobre el interior del país, aunados al ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y el mar Caribe, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur); chubascos en Tabasco; y lluvias aisladas en zonas de Quintana Roo, Guerrero y Michoacán. Además, una circulación ciclónica en niveles medios, asociada con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán fuertes rachas de viento en el noroeste y norte del país, así como chubascos en Chihuahua.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también advirtió que, prevalecerá el ambiente caluroso a extremadamente caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, manteniéndose la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Zacatecas (noreste), Aguascalientes, San Luis Potosí (oeste), Nayarit (norte y sur), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (norte, centro y suroeste), Guanajuato (sur), Querétaro (sur), Hidalgo (sur), Puebla (suroeste), Tlaxcala (sur), Morelos, Estado de México (centro y suroeste), Ciudad de México (norte), Guerrero, Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Veracruz (centro y sur), Tabasco (sur y este), Campeche (norte) y Yucatán (suroeste).

Se esperan #Lluvias de fuertes a muy fuertes en regiones de 10 estados de #México. Consulta más detalles del #Pronóstico, aquí. ⤵️ https://t.co/OOe0zjb1ZW pic.twitter.com/PoKyR5o304 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 8, 2026

Estas son los 21 estados en alerta por lluvias, tormentas eléctricas y granizo HOY viernes 8 de mayo

En el pronóstico de lluvias para este viernes 8 de mayo se indica que habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Coahuila (noreste), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste y oeste), Veracruz (centro), Puebla (norte, este y sureste), Oaxaca (norte y centro) y Chiapas (centro y sur); intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Hidalgo (norte y este), Tlaxcala (norte y este) y Estado de México (noreste); intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Chihuahua, San Luís Potosí, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Tabasco y lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) en Zacatecas, Michoacán, Morelos, Guerrero y Quintana Roo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO