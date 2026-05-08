¿Usted le cree a La Borrega?…

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZÁLEZ

Sentencia la sabiduría popular que para tener la lengua larga se debe tener la cola corta, pero quizá ese dicho jamás lo escuchó el exalcalde de Matamoros, hoy diputado federal, MARIO LOPEZ, mejor conocido como La Borrega.

Pues La Borrega, quien sabe si por torpeza o porque le ganó la habilidad de un reportero para hacerlo hablar más de lo que al mismo MARIO LOPEZ le convenía o quizá porque quiere verse como valiente, pero sus palabras se volvieron en su contra.

Recordemos que hace unos días circulo en redes sociales una, “supuesta”, entrevista que le concedió a un reportero de Latinus, donde MARIO LOPEZ hablo mal de personajes del partido que lo llevó al poder, el problema para él es que no esta tan limpio como quiere hacer creer, de entrada, no por nada lo retuvieron en el puente internacional muchas horas. Decimos que supuesta porque ya salió La Borrega, luego de que resulto trasquilado por todas partes, a desmentir tales dichos.

MARIO LOPEZ muchas veces ha estado en el ojo del huracán, no tan solo por la rabieta aquella que hizo cuando se lanzó, abriendo más de la cuenta la boca, contra el partido que le dio poder, fama y fortuna porque, presuntamente, no le dejaron imponer sus candidatos sino porque muchas veces le han señalado por tener relaciones peligrosas y malos manejos del presupuesto municipal cuando fue alcalde, pero ahora resulta que él se dice valiente y se le olvida que aún tiene cuentas pendientes, que con todo y fuero le exigirán las aclare.

De hecho, desde el Congreso local ya dieron un avance de ello, le hacen observación de presuntas irregularidades en la cuenta pública de cuando fue alcalde, casi 300 millones de pesos sin aclarar.

Se saltó las trancas La borrega y aparte de que sus dichos se le pueden estrellar en el rostro, se quedará solo con su soledad, recordemos que el Dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Tamaulipas, MANUEL MUÑOZ CANO ya le desconoció, en Morena, tarde, hicieron lo mismo y es muy probable que le exijan, aparte de cuentas, que entregue pruebas de sus dichos.

De hecho, el tema llegó hasta la mañanera y la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM también cuestionó al legislador y lo conmina a que si tiene pruebas que denuncie en las instancias correspondientes.

Ahora, quizá como ve que se le viene la noche, MARIO LOPEZ en un escrito que sube a redes sociales desmiente tal entrevista, dice que no hay video de las afirmaciones que le atribuyen, que no vale la pena alimentar un montaje. ¿Usted le cree a La Borrega?, es difícil creerle porque ya en otras ocasiones ha dado muestras de que no es muy prudente, además ¿Por qué tardo tanto en aclarar el asunto?, obvio hasta que comenzó a medir las consecuencias de sus dichos.

¿Cuál será el destino político de MARIO LOPEZ?, pues es un hecho que en MORENA o el PVEM ya no va a ninguna parte y difícilmente le darán cabida en otro instituto político pues saben que quien traiciona una vez traiciona siempre y el Diputado Federal, ahora incoloro, ya mostró que su lealtad a las siglas es efímera, de acuerdo a sus conveniencias.

En fin, la situación es que MARIO LOPEZ ahora se echó la soga al cuello solito, queriendo mostrarse valiente o quizá en un arrebato de coraje o espacio de torpeza acusó a personajes de su mismo partido y sus dichos se van a volver en su contra, ahora, diga lo que diga y aunque trate de aclarar el asunto y lavarse las manos, ya es tarde, todo se le está volviendo en su contra, y es que para tener la lengua larga se tiene que tener la cola corta y en ese punto quizá La Borrega no reparó y las tracas se saltó.