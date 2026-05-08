Vinculan a proceso a juez que amparó a Cabeza de Vaca

Juan Fernando Alvarado López es acusado de delito contra la administración de la justicia.

Por Perla Reséndez

Un Juez federal vinculó a proceso al Juez Juan Fernando Alvarado López, por el delito contra la administración de justicia.

Este juzgador otorgó varios amparos al ex Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca para evitar ser detenido.

En audiencia la noche de ayer jueves en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Reynosa, el juez Ricardo Ignacio Rivera Pacheco determinó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público, eran suficientes para dictar la vinculación a proceso de Alvarado López.

De acuerdo con la carpeta procesal 45/2026, el ex juzgador es acusado del delito contra la administración de justicia, previsto por el artículo 225, fracción VI, del Código Penal Federal.

Apenas el pasado mes de febrero, el Tribunal de Disciplina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), inhabilitó a Alvarado López, por actuar de manera parcial y fuera de los márgenes legales, favoreciendo a Francisco García Cabeza de Vaca.

El citado juez federal concedió una suspensión definitiva que frenó dos órdenes de aprehensión en contra de Gacía Cabeza de Vaca y otra más con la que se garatizó sus derechos político-electorales.

Durante el proceso electoral de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral le negó la candidatura a diputado federal plurinominal a Cabeza de Vaca, sin embargo, el Juez Alvarado López, le concedió una suspensión definitiva para que fuera inscrito.

El Tribunal de Disciplina, determinó que el juez Juan Fernando Alvarado López, violó los artículos 99 y 107 constitucionales, pues los jueces de distrito carecen de competencia para pronunciarse sobre derechos político-electorales.

En esa misma anualidad, el ex gobernador tamaulipeco tramitó un amparo para evitar ser detenido, como lo ordenaba el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, según la carpeta (51/2024).