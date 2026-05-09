Alertan por temor a huracanes intensos

Advierten especialistas que el calentamiento del Atlántico podría provocar fenómenos de mayor intensidad, luego que se pronostican entre 11 a 15; de los cuales 2 podrían ser de categorías destructivas

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON

La temporada de ciclones y huracanes 2026 en el océano Atlántico mantiene en alerta a Tamaulipas, ya que, aunque los pronósticos no anticipan un escenario tan extremo como el de algunos años recientes, especialistas y autoridades advierten que el riesgo para la entidad continúa siendo considerable debido al incremento en la temperatura de los océanos y a la posibilidad de fenómenos de rápida intensificación.

De acuerdo con estimaciones preliminares del Servicio Meteorológico Nacional y organismos de Protección Civil, para la cuenca del Atlántico —que incluye el Golfo de México y el Caribe— se prevé la formación de entre 11 y 15 sistemas tropicales con nombre durante este año, varios de los cuales podrían evolucionar a huracanes de gran intensidad.

Las previsiones contemplan entre siete y ocho tormentas tropicales, de tres a cinco huracanes categoría 1 o 2, además de uno o dos huracanes mayores, es decir, categoría 3, 4 o incluso 5, considerados altamente destructivos por su capacidad de provocar inundaciones severas, marejadas, daños estructurales y pérdidas millonarias.

Aunque hasta ahora no existe forma de determinar cuántos sistemas podrían impactar directamente a Tamaulipas, autoridades estatales reconocen que el litoral tamaulipeco permanece dentro de una zona altamente vulnerable por su ubicación estratégica en el Golfo de México, donde históricamente cada temporada ciclónica deja afectaciones directas o indirectas.

La principal preocupación este año radica en las altas temperaturas registradas en diversas zonas oceánicas. Meteorólogos han advertido que el calentamiento del mar funciona como combustible para los ciclones tropicales, permitiendo que algunos sistemas se fortalezcan rápidamente en cuestión de horas y elevando el riesgo de huracanes intensos cerca de zonas pobladas.

Este comportamiento ya se ha observado en temporadas recientes, cuando fenómenos que inicialmente parecían moderados terminaron convirtiéndose en amenazas mayores antes de tocar tierra.

Para Tamaulipas, los municipios costeros del sur del estado continúan siendo considerados de alta sensibilidad, principalmente por el riesgo de inundaciones, desbordamientos de ríos, afectaciones urbanas y daños en infraestructura hidráulica y carretera.

Especialistas señalan además que, aun cuando un huracán no impacte directamente la entidad, sus bandas nubosas pueden generar lluvias extraordinarias tierra adentro, como ha ocurrido anteriormente en municipios del centro y norte del estado.

Otro de los factores que mantienen bajo observación a los meteorólogos es la posible influencia del fenómeno de El Niño, el cual podría reducir parcialmente la cantidad total de ciclones en el Atlántico; sin embargo, eso no necesariamente disminuiría la intensidad de los sistemas que logren desarrollarse.

Es decir, podrían registrarse menos fenómenos, pero con mayor potencial destructivo.

Ante ello, Protección Civil exhortó a la población a no minimizar la temporada y mantenerse atenta a los avisos oficiales, especialmente porque los pronósticos podrían modificarse conforme avance el verano y aumente el calentamiento del Golfo de México.

Piden más

vigilancia en

Tamaulipas

Aunque el escenario preliminar no perfila por ahora una temporada histórica para Tamaulipas, especialistas coinciden en que el estado deberá mantenerse en vigilancia permanente ante la posibilidad de fenómenos intensos que, combinados con lluvias acumuladas y saturación de presas y ríos, podrían generar emergencias importantes en distintas regiones de la entidad.