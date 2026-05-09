Autoridades de salud monitorean con sanidad internacional caso de crucero con hantavirus

Sanidad Internacional se encuentra en puertos y aeropuertos para vigilar a quienes pudieran llegar con algún sintoma o ser sospechosos por Hantavirus.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El director del distrito de Salud para el Bienestar número 12, Carlos Juárez del Ángel dio a conocer que dan seguimiento al caso del crucero con enfermos de Hantavirus, junto con sanidad internacional.

Dejó en claro que en estos momentos no hay un riesgo potencial de que llegue a la zona ese virus.

Sanidad Internacional se encuentra en puertos y aeropuertos para vigilar a quienes pudieran llegar con algún sintoma o ser sospechosos por Hantavirus.

«También estamos teniendo reunión con Senasica, salud animal, CPA, para coordinar todo estos esfuerzos de limitar el daño ante posibles casos, de nuestra parte de la Secretaría de Salud», indicó. «Tenemos vasta experiencia por el Coronavirus con equipos de protección para el personal y hasta el momento no se ha emitido alguna emergencia o alguna alerta epidemiológica como tal», explicó.

Dijo que dentro de las indicaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, se establece que hasta este momento los casos no representan algún tipo de riesgo importante o de interés, refirió.

El Hantavirus tiene más de 50 variantes o cepas y mayoría de ellas no se transmiten de persona a persona.

Pero la que se presentó en el crucero es una cepa andina, misma que se suele transmitir de persona a persona.