Conato de incendio en auto genera alarma

Bomberos municipales llegaron en pocos minutos al sitio para controlar la situación.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un conato de incendio en un automóvil, generó alarma en una calle de la zona centro de Tampico.

Bomberos municipales llegaron en pocos minutos al sitio para controlar la situación.

El coche afectado es un Volkswagen Jetta en color blanco con matrícula de Tamaulipas.

A las 12:30 horas del sábado, se reportó que estaba saliendo humo de un carro, ubicado en calle Colón, entre Díaz Mirón y Madero del primer cuadro de la ciudad.

Los vulcanos se trasladaron al lugar y de inmediato intervinieron.

Tras levantar el cofre, un elemento utilizó un extintor de espuma para apagar las llamas que comenzaban a extenderse por el motor.

Luego de unos minutos, el fuego quedó sofocado.

Un cortocircuito ocasionó el incendio que fue apagado a tiempo.