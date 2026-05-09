DJ oaxaqueño conquista la escena electrónica al fusionar lenguas indígenas con ritmos ancestrales mexicanos

Miroslav Ü, es el DJ oaxaqueño que está revolucionando a la música electrónica: mezcla lenguas indígenas con tambores ancestrales y orgullo mexicano.

MÉXICO.- En una industria donde gran parte de la música electrónica parece seguir la misma fórmula, un artista mexicano rompe esquemas al convertir las raíces indígenas en el corazón de sus mezclas. Se trata de Miroslav Ü, un DJ y productor originario de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que ha logrado fusionar sonidos prehispánicos, lenguas originarias (indígenas) y beats electrónicos en una propuesta única.

Su proyecto musical no solo busca hacer bailar, también pretende preservar y revitalizar la identidad cultural de México: “Miroslav es un proyecto de música electrónica enfocada a la revitalización de la cultura, identidad y las lenguas indígenas”, explica el artista a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias.

¿Quién es Miroslav Ü y por qué está llamando la atención?

Con raíces zapotecas y una fuerte conexión con la cultura del Istmo de Tehuantepec, Miroslav Ü ha comenzado a posicionarse como una de las propuestas más originales de la escena electrónica nacional.

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Sus canciones integran voces en zapoteco, náhuatl y otras lenguas originarias, además de instrumentos ancestrales utilizados desde tiempos prehispánicos: “Usamos caparazones de tortuga, flautas de tres orificios y tambores de cuero de animal”, relata el productor mexicano acerca de los sonidos tradicionales que incorpora en sus composiciones.

El resultado es una poderosa mezcla entre lo ancestral y lo contemporáneo que ha comenzado a resonar en festivales, estaciones de radio y plataformas digitales.

Música electrónica con identidad mexicana

Más allá del espectáculo visual y sonoro, el trabajo de Miroslav Ü también abre una conversación sobre identidad y representación cultural en la industria musical.

El DJ oaxaqueño asegura que su propuesta ha enfrentado críticas y acusaciones de apropiación cultural, aunque insiste en que su objetivo siempre ha sido visibilizar y honrar sus raíces: “Mi público no conocía la cultura al cien por ciento y ahora mucha gente se motiva a aprender más”, afirma.

Para sus seguidores, el proyecto representa una nueva forma de conectar con México desde la música: “Promueves el arte, lo sensorial y toda la parte cultural de las lenguas”, comenta Jessamín Huerta, una de sus seguidoras.

Oaxaca sigue exportando talento al mundo

El caso de Miroslav Ü también refleja cómo Oaxaca continúa siendo una fuente inagotable de creatividad, arte y tradición, incluso en medio de carencias sociales y económicas.

Cada beat del productor oaxaqueño se convierte en un recordatorio de que México es mucho más que estereotipos: “Tenemos las lenguas indígenas, tenemos identidad, colores y herencia”, expresa el artista.

CON INFORMACIÓN DE TV AZTECA