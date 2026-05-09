Dos muertos y 9 heridos en volcadura de autobús

La circulación vehicular no se vio afectada tras el accidente.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

Dos personas sin vida y nueve lesionados dejó la volcadura de un autobús de pasajeros en la Carretera Federal 81, municipio de González.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), Guardia Estatal informó que el autobús circulaba ruta Monterrey–Tampico y volcó en el kilómetro 29 del tramo González–Llera de Canales.

“Se brindó atención inmediata a los lesionados y se aseguró la zona para las diligencias correspondientes de investigación del accidente carretero. se lee en el comunicado”.

Al sitio arribaron unidades médicas de Protección Civil de González y El Mante, quienes atendieron a los nueve lesionados.

Elementos de la Policía Investigadora y Guardia Nacional División Caminos realizaron diligencias para determinar causas del percance carretero registrado en el tramo.

La circulación vehicular no se vio afectada tras el accidente registrado en el kilómetro 29 de la Carretera Federal 81.